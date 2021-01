EFRÉN REYERO

Fuente: Mediaset

Efrén Reyero ha sido el niño mimado de MYHYV. El malagueño se ha sentado dos veces en el trono con diez años de diferencia. Su primera experiencia en estas lides supuso un auténtico fenómeno de masas y la final de su trono paralizó el país. En ese programa, Efrén eligió a Soraya, aunque parecía que estaban enamorados y que su relación iba en serio, duraron muy poco fuera de cámaras. Y es que el malagueño le era infiel a su novia aunque él contaba la versión contraria para seguir manteniendo la imagen de niño bueno.

En el primer trono, Efrén se saltó varias veces las normas del programa pero en esa época no le daban tanta importancia y no se podían permitir expulsar al tronista más exitoso. Diez años después, el modelo volvió a sentarse en el trono, aunque duró muy poco tiempo en él, ya que fue expulsado por tener contacto con una gancho del público. Según ha confesado el propio Efrén, no quería volver a ser tronista de MYHYV, pero le obligaron a hacerlo como condición para participar en la próxima edición de Supervivientes.