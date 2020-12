The Undoing, en HBO

The Undoing es una miniserie de suspense psicológico y misterio, basada en la novela You Should Have Known, escrita por la autora estadounidense Jean Hanff Korelitz. Una ficción protagonizada por la actriz Nicole Kidman (Los otros, Big Little Lies) y Hugh Grant (Notting Hill, Love Actually), disponible en el catálogo de HBO desde el pasado mes de octubre.

La sinopsis de la apuesta de HBO versa: Grace Sachs es una mujer que ha cumplido todos los sueños de su vida: es una psicóloga que está a punto de publicar su primer libro, tiene un marido devoto, Jonathan Fraser, oncólogo pediatra de prestigio, y un hijo que va a uno de los colegios más importantes de Nueva York. Sin embargo, pocas semanas antes de que su libro se publique, la vida de Grace cambia por completo. Una trágica muerte y la desaparición de su marido Jonathan alteran drásticamente su forma de ver el mundo, y la obligan a comenzar de cero. Su única preocupación ahora es garantizar que su hijo pueda vivir la vida que se merece. Por desgracia para ambos, la tarea es mucho más complicada de lo que parece (FILMAFFINITY).