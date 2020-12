Gran Hermano Vip es uno de los realitys españoles que más buenos momentos nos han dejado. No es oro todo lo que reluce y es que estar acostumbrados a verlos en televisión no es lo mismo que verles las 24 horas conviviendo con otra gente en una casa. Hay muchos famosos que nos han dejado momentos muy buenos y han engrandecido su persona. También ha habido justo lo contrario, famosos que han decepcionado radicalmente a la audiencia con su comportamiento y su forma de ser en la convivencia. Y es que no todo es tan fácil como parece, estar tantos días encerrados en una casa hace mella a la cabeza de cualquiera.

Así pues si quieres ver cuales son algunos de los famosos que han decepcionado tanto al concurso como la audiencia en su paso por GH VIP, te invitamos a seguir le yendo el artículo… ¡Nosotros te contamos todos los trapos sucios!

King África participó en la segunda edición de GH VIP La realidad es que si pensamos en King África a todos nos viene a la cabeza esa figura dicharachera del hombre que canta “Boooooomba”. Pero la realidad es que dentro de GH VIP dejó bastante que desear. El cantante fue el cuarto expulsado de la edición y es que, alomejor sus canciones tienen mucho tirón entre el público… Pero su participación en el concurso no. Tanto es así que si hacemos una búsqueda rápida por Google sobre su paso por el programa sólo leemos: famosos que estuvieron en GH VIP y no recuerdas. Totalmente una decepción, King África nos gusta más como cantante. Anterior

Toño Sanchís no solo decepcionó a Belén Esteban, sino también a GH VIP

Otro de los famosos a los que dio grima seguir en GH VIP fue sin duda a Toño Sanchís. La verdad es que después de que el representante estafase tantos miles de euros a la princesa del pueblo Belén Esteban… Su figura se nos quedó un poco atravesada. Con todo ese revuelo ofrecieron al representante participar en el reality para poder saldar un poco la deuda con la Esteban.

Pero la realidad es que no le aguantaba ni la audiencia y los participantes de la casa. Y es que su carácter desagradable y su prepotencia no hicieron buen dúo. Fue el primer expulsado de su edición.