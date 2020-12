Alaska

Mandamos un saludo a Miguel Bosé, esté en la dimensión que esté. #LaResistencia pic.twitter.com/T3UOOpgBFS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

Alaska fue la invitada a ‘La Resistencia’ del pasado martes, y sus declaraciones han hecho que Twitter arda en la polémica. La artista aseguró que estaba de acuerdo en muchos aspectos de la teoría que defiende Miguel Bosé sobre el coronavirus, y declaró que ese punto en común no tiene nada que ver con la amistad que puede unirles: “Llegado a estas alturas de la vida, desde el punto de vista formal hay unos discursos oficiales, pero entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy”, aseguraba.

Así, continuaba diciendo que le gustan los puntos de vista diferentes que tienen las personas, y para evitar cualquier polémica quiso poner la tirita antes que la herida: “Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión”, contaba. “¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?”, concluía la cantante.

Las redes sociales comparan la opinión pública y “negacionista” de Alaska con la Movida Madrileña de los años 80, aunque muchos creen que tiene razón, otros opinan que la entrevista de la artista en ‘La Resistencia’ deja mucho que desear. David Broncano, por su parte, se quedaba sin palabras asegurando que “era la primera persona que se alineaba con Miguel Bosé”.