Los mejores juegos de 2020 según QUÉ!

Termina un año que ha sido bastante interesante en cuanto a videojuegos. No podemos decir que ha sido el mejor año de la historia, pero tampoco nos podemos quejar. Nos han llegado juegos de la talla de DOOM: Eternal, The Last of Us: Part II o Ghost of Tsushima. También tuvimos la oportunidad de descubrir grandes historia de RPG como Persona 5 Royal o Yakuza: Like a Dragon. Incluso Ori and the Will of the Wisps nos encandiló como uno de los mejores indies del año.

Este 2020 se va con la debacle de Cyberpunk 2077, que está siendo arreglado por el equipo desarrollador. Nos quedará en el recuerdo títulos como Animal Crossing: New Horizons o F1 2020 que nos entretuvo durante el confinamiento y que a día de hoy puedes seguir jugándolos. Con Microsoft Flight Simulator recorrimos el mundo en avión y con Final Fantasy VII Remake nos hicimos un regreso a 1997. En el año de Fall Guys, Warzone o Fortnite, nos quedamos con el gran triunfador, Among Us. Desde QUE.ES hemos hecho una recopilación de los mejores juegos, a nuestro gusto, de este 2020.