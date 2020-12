En esta nueva generación, Sony ha decidido que PS5 no solo va a ser para juegos AAA de gran presupuesto y los potentes lanzamientos Third Party. Shuhei Yoshida, presidente de SIE Worldwide Studios, ha anunciado que la plataforma de PlayStation 5 va a servir también de trampolín para los mejores juegos Indie. Estos títulos son creados por desarrolladores pequeños. Y en algunos casos, hasta hechos por una sola persona. Tienen presupuestos muy pequeños y con todo su talento hacen grandes obras.

Hablamos de juegos que ya han llegado como Bugsnax o The Pathless. Dos títulos que han encantado a los jugadores que los han podido probar. Pero esto no va a ser todo, en breve van a empezar a llegar más títulos como Temtem. Este será un Pokémon a la española creado por un estudio afincado en nuestro país llamado Crema Games. Hay otros juegos que están próximos a llegar y que no debes quitarles el ojo de encima. Quizás no tengan ni la publicidad ni el nombre de otros juegos con mayor presupuesto, pero tienen igual o más calidad.