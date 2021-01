Atento a las tendencias de TikTok

Si eres nuevo en TikTok, estar atento a las tendencias es de vital importancia. Estas suelen estar asociadas a un audio en específico, y un tipo de actuación. Ya que en un principio no vas a contar con seguidores, a menos que tus amigos se hagan una cuenta específicamente para seguirte y ayudarte a darte a conocer, vas a tener que seguirlas.

Por supuesto, no es una apuesta segura, pero no sería nada nuevo que por casualidad, tu vídeo se viralizara por haber hecho algo especial con el audio de dicha tendencia. Por supuesto, esta debe de agradarte, y no mostrarte forzado ante la cámara de tu teléfono móvil. Los demás usuarios lo detectarán, y no lograrás que compartan tu vídeo. Y eso es esencial, no ganas visualización por los likes, sino por las veces que te comparten.