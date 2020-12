HiSense da el salto al mercado de la telefonía

HiSense es una marca más conocida en Europa por sus televisores, aunque en China, donde se sitúa su mercado natal, la firma también lanza smartphones al mercado. Y sus soluciones tienen más éxito del que te imaginas. ¿El motivo? Su capacidad para diferenciarse de la competencia.

Es más, esta marca ya cuenta con una gama A, la cual se compone enteramente de dispositivos con pantalla de tinta electrónica. Esta es precisamente la que nos interesa y de la que venimos a hablar, pues acaba de llegar un nuevo miembro a la serie A, el HiSense A7 5G.

Continuando con la estela de los demás modelos de esta serie, el HiSense A7 5G cuenta con una pantalla de tinta electrónica, lo que ya resulta curioso de por sí. Pero a pesar de ello, no es lo más llamativo del móvil, y es que teniendo en cuenta que no es un modelo que se use demasiado para ver contenido multimedia o jugar, es compatible con la red 5G.