El último lanzamiento de la firma OnePlus ha sido el modelo 8T. Aunque este modelo nos ha maravillado, debemos reconocer que estamos ansiosos ante la próxima llegada de su nuevo smartphone, el OnePlus 9.

Sorprendentemente, a pesar de los problemas que ha causado la pandemia por la Covid-19, OnePlus no se frena ante nada, y no solo no se van a retrasar en la presentación de su nuevo terminal. Y es que nos hemos enterado de que van a adelantar el lanzamiento un mes. Es gracias a ello que hemos descubierto cuál es el supuesto nombre en clave.