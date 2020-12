Leer es, más allá de su concepto básico, la ventana o la puerta al conocimiento. Es una acción que permite al ser humano mucho más que descifrar palabras escritas, es quizá la decodificación de un mensaje de un determinado autor a través de un texto.

Leer es el proceso en el que intervienen varios factores como la decodificación, el mensaje, el significado, y la participación de un autor-lector. Pues es precisamente el proceso que establece una interacción entre el autor y el lector a través de un texto.

Se dice que cuando el ser humano lee, el hemisferio izquierdo del cerebro se pone en marcha y trabaja a toda velocidad para activar distintas áreas. De acuerdo al neurólogo Stanislas Dehaene del Collège, la capacidad de leer logra modificar el cerebro.

Al leer el ser humano activa su cerebro y que a su vez activa el resto de las diferentes áreas que por determinado momento “duermen” o están en reposo. La capacidad de comprensión, análisis e interpretación de un texto, otorgan al ser humano una capacidad brillante de descifrar cualquier mensaje.

Leer más que una obligación debe ser un hábito

Cada uno de los seres humanos aprende a leer desde muy temprana edad, la edad varía dependiendo de cada uno, pero todos alcanzan la meta: comprender las palabras en un texto. A lo largo de los años y conforme avanza la formación, la lectura es cada vez más variable.

Libros especializados, guías de ejercicios, libros de historia y hasta libros de comprensión psicológica, hay una variedad de material a la que el ser humano tiene accesibilidad durante una buena parte de su vida.

Pero llega un punto en el que leer solo es una obligación. Para comprender algún documento, uno que otro folleto informativo de alguna entidad bancaria, asuntos de una empresa o simplemente para estar informados en el acontecer nacional (lectura de noticias).

Por tanto, muchas veces el ser humano solamente lee más no profundiza, es decir no logra comprender ni descifrar los mensajes de un determinado texto. Por eso se dice que es necesario profundizar las técnicas de comprensión lectora y de esta manera la lectura no termina siendo superficial.

No es relevante leer bien y rápido, es importante leer y comprender lo que se está leyendo. De lo contrario solo estamos haciendo un repaso visual de un puñado de palabras.

Aunque pareciera algo irreal, la lectura contínua ayuda a desarrollar el cerebro y permite que el ser humano pueda estimular la percepción y tener una mejor capacidad de intercambio de información.

Beneficios de leer

Además de ser la práctica por excelencia para desarrollar habilidades comunicativas , leer ofrece una gran cantidad de beneficios que podría incluso quedarse cortas con las que mencionaremos a continuación:

Desarrolla y estimula el cerebro.

Estimula el intercambio de información y conocimiento.

Se dice que la lectura continuada ayuda a evitar la pérdida de memoria y de enfermedades tales como Alzheimer.

y de enfermedades tales como Alzheimer. Es la fuente para estimular la percepción, concentración y entendimiento.

Se dice que cuando hay una constante lectura, se activan regiones cerebrales que propician procesos de imaginación a partir de los acontecimientos de la narración y vienen a la mente recuerdos y confrontaciones con experiencias personales.

Las personas que leen tienen más facilidad comunicativa , mejor desenvolvimiento en público e incluso pueden ser grandes oradores.

, mejor desenvolvimiento en público e incluso pueden ser grandes oradores. La lectura ayuda comprender, entender y mejorar la escritura y el léxico.

Es también la fuente para el aprendizaje de diversos temas , permite al ser humano aprender de análisis, interpretaciones y conectarse con diversas situaciones a través de un texto.

¿Cuáles son los métodos de lectura?

Algunos métodos de lecturas son los siguientes:

Lectura secuencial. Es aquella forma tradicional de leer un texto y se realiza con “tiempo propio” desde que se inicia hasta que se finaliza el texto. Sin repeticiones ni omisiones.

Lectura puntual. Es el caso de las lecturas de fragmentos que son de interés para el lector. Es decir solo partes de un texto que el lector considera puntuales e interesantes.

Lectura diagonal. Es aquella lectura en el que el autor solo lee los fragmentos importantes o especiales de un texto. Ya sea títulos, primeras frases, palabras destacadas, elementos destacados como citas o fórmulas.

Escaneo. Se refiere a la lectura rápida de un texto en el que se buscan palabras individuales.

Lectura rápida. Es muy similar a la lectura diagonal pero es una lectura que procura mayor concentración.

PhotoReading. Es aquella en el que el lector lee solo una página para obtener una idea general del contenido.

Top de libros con los que puedes comenzar a tener un hábito de lectura

Leer alimenta el conocimiento y ofrece un sinfín de beneficios que son totalmente gratuitos y accesibles solo con tomar un libro. Si deseas comenzar a tener un hábito de lectura, te dejaré a continuación el top de libros que todos alguna vez deberían echarle un vistazo: