Nil Moliner y Álvaro de Luna juntos en ‘Mis cicatrices’

El barcelonés Nil Moliner presenta ‘Mis cicatrices’, su nuevo single en el que colabora Álvaro de Luna (del grupo Sinsinati) con el siguiente videoclip. El tema está incluido en la reedición de su álbum debut “Bailando en la batalla: Ahora más que nunca” publicada vía Warner Music.

El vídeo musical ha sido dirigido por JLlamas y recorre Madrid desde la visualización del conocido Pirulí a paseos por la plaza de Callao u otras calles bajo la lluvia.

Esta nueva versión de ‘Mis cicatrices’ de Nil Moliner con Álvaro de Luna está incluida en la reedición “Bailando en la batalla: ahora más que nunca”, compuesta por el disco original junto a otro con varias colaboraciones, temas inéditos y versiones especiales que ha grabado durante los últimos meses.

CD 1

1 Bailando

2 Mi Religión

3 Cien por Cien

4 Tal Vez

5 Déjame Escapar

6 Tus Alas Blancas

7 Soldadito de Hierro

8 El Despertar

9 Imaginaré

10 Mis Cicatrices

11 Por Última vez

CD 2

1 Bailando (con Lennis Rodriguez)

2 Calma

3 Por Última Vez (con Yoly Saa – MUU Session)

4 Mis cicatrices (con Álvaro de Luna – MUU Session)

5 Soldadito de Hierro (con Dani Fernández)

6 Tal vez (con Rayden)

7 Déjame Escapar (MUU Session)

8 Mi Religión ft Lourdes Alarcón (MUU Session)

9 La Bestia

10 Soldadito de Hierro (Strings Version)

Así describía Nil Moliner su disco: “El título viene de “bailar” ante situaciones adversas de la vida, nuestra batalla del día a día. Momentos que he vivido durante estos dos años, o personas que me han inspirado me han llevado a escribir esos versos, acompañados por una banda sonora distinta en cada canción. Pase lo que pase, canta y baila en la batalla”.

Recientemente lanzó también videoclip para la nueva versión de ‘Bailando‘ junto a Lennis Rodríguez.

Nil Moliner, cantante y compositor, empezó su carrera musical en 2005, como cantante y guitarrista de la banda de pop-rock catalán CyBee, grabando dos discos que le produjeron Manu Guix y Roger Rodés. Posteriormente, en 2008, comenzó su carrera en solitario con solo 15 años, haciendo versiones de otros artistas en pequeños clubs y salas, llegando a lanzar su primer single ‘Sale el sol’ en 2013. En 2017 lanzó su primer EP “Hijos de la Tierra” que incluía 4 canciones compuestas por él mismo y ese mismo año también fue compositor del tema ‘Que Nos Sigan Las Luces’ para Alfred García en Operación Triunfo 2017, una de las candidatas a participar en Eurovisión 2018, consiguiendo dicho tema ser Disco de Oro en España. Durante 2019 lanzó 5 sencillos más, entre ellos el exitoso ‘Soldadito de hierro’, de su álbum debut “Bailando en la Batalla”, publicado a principios de años.

Letra de ‘Mis Cicatrices’ de Lil Moliner & Álvaro de Luna

[Verso 1: Nil Moliner]

Eh, que la vida son cicatrices

Unas duelen y otras pesan

Y cuando estás a punto de impactar duelen un poco más

Eh, que la vida son cicatrices

Que si te duermes, no te dejan

Debes estar atento, preparado para gritar

[Pre-Coro: Álvaro De Luna]

Luchando contra la tormenta sangraré

Soy consciente que después de tropezar voy a caer

Lloraremos de rabia y dolor, lucharemos por amor

[Coro: Nil Moliner]

Después de cada golpe lloraré

Después seré más fuerte otra vez

Caeré y todo volvеrá a empezar

Pero caminarеmos juntos

Después de mucho tiempo reiré

Sabré que no era para tanto

Y es que soy como un animal

Buscando siempre su refugio

[Verso 2: Álvaro De Luna]

Eh, nadie me ha contado esto

Y ahora escribo desde el suelo

Y sé que poco a poco voy a levantar, pero me va a costar

Eh, si te ocurre esto algún día

Y te da miedo la vida

Cálmate, que llegarás

Tocarás el cielo al caminar



[Pre-Coro: Nil Moliner & Álvaro De Luna]

Luchando contra la tormenta sangraré

Soy consciente que después de tropezar voy a caer

Lloraremos de rabia y dolor, lucharemos por amor

[Coro: Nil Moliner & Álvaro De Luna]

Después de cada golpe lloraré

Después seré más fuerte otra vez

Caeré y todo volverá a empezar

Pero caminaremos juntos

Después de mucho tiempo reiré

Sabré que no era para tanto

Y es que soy como un animal

Buscando siempre su refugio

[Interludio: Nil Moliner, Álvaro de Luna & Nil Moliner]

Y sangrando momentos

Que la vida es un sueño

Que solo existen los besos

Para curarnos de todos los miedos



Sangrando momentos

Que la vida es un sueño

Que solo existen los besos

Para curarnos de todos los miedos



[Coro: Nil Moliner & Álvaro De Luna]

Después de cada golpe lloraré

Después seré más fuerte otra vez

Caeré y todo volverá a empezar

Pero caminaremos juntos

Después de mucho tiempo reiré

Sabré que no era para tanto

Y es que soy como un animal

Buscando siempre su refugio

[Interludio: Nil Moliner & Álvaro De Luna]

Sangrando momentos

Que la vida es un sueño

Que solo existen los besos

Para curarnos de todos los miedos

Sangrando momentos

Que la vida es un sueño

Que solo existen los besos

Para curarnos de todos los miedos