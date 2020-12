Morat y Danna Paola colaboran en ‘Dulce Navidad’, una versión moderna del tradicional villancico, publicada vía Universal Music. El single forma parte de “Eterna Navidad: Celebremos”, un álbum con reversiones de los clásicos villancicos.

En el vídeo musical de ‘Dulce Navidad’ se puede ver a cada miembro de Morat en una mini tarima juntos con sus instrumentos y sus micrófonos, mientras que del otro costado hay tres “versiones” de Danna Paola con el mismo outfit del soldado del cascanueces pero en diferentes colores haciendo armonías del sencillo. Suma ya casi 1 millón y medio de visualizaciones.

Sobre esta versión de ‘Dulce Navidad’, Simón de Morat, comentó: “La canción me recuerda cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra y a la rockola navideña familiar, cuando te preguntan ‘¿te sabes esta?’. En el colegio tocaban música en vivo en la Navidad, así que le vi siempre el aspecto musical”.

El tema forma parte del álbum recopilatorio “Eterna Navidad: Celebremos” en el que se pueden escuchar las versiones de clásicos con otros géneros musicales de más artistas como Juanes, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra, Gloria Trevi o Manuel Carrasco.

El grupo colombiano Morat, que se dieron a conocer en España en 2015 con dos singles de gran éxito como fueron ‘Mi nuevo vicio’ (con Paulina Rubio) y ‘Cómo te atreves’, este año han ido lanzando singles de cara a su esperado tercer álbum. El ultimo, ‘Al aire’ hace pocas semanas.

Por su parte, la estrella mexicana Danna Paola (de gran éxito en su país con singles como ‘Oye Pablo’) este 2020 ha colaborado con distintos artistas como Mika; Lola Índigo y Denise Rosenthal (‘Santería’); Sebastian Yatra; Cali y el Dandee; o la última con Aitana y Luísa Sonza en ‘Friend De Semana’. Acaba de anunciar “Welcome to my break up party”, un concierto virtual que tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero de 2021.

Letra de ‘Dulce Navidad’ de Morat & Danna Paola

Navidad, Navidad, dulce Navidad

Celebrar con alegría que cierra un año mas

Navidad, Navidad, no dejo de cantar

Vamos a mi casa que hay fiesta en navidad

Es época de luz, es época de paz

Donde los caminos se vuelven a encontrar

Tiempo de agradecer, tiempo de perdonar

Y un abrazo comprender lo que podemos dar

Navidad, Navidad, no dejo de cantar

Vamos a mi casa que hay fiesta en navidad

Cenar al compartir, nuеvas ideas sembrar

Actuar sin dividir y juntos encontrar

La mеsa compartir, reír hasta llorar

Brindar por lo vivido y lo mucho que vendrá

