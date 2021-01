Un peligroso tobogán

A la familia Hemsworth Pataky le encanta compartir en redes todo lo que hace, tal vez para ponernos los dientes largos al resto de mortales, quién sabe. El caso es que no hay semana en la que no tengamos una buena cantidad de fotos y varios vídeos que nos dan cuenta de cómo la familia se lo pasa en grande. Estas navidades, el matrimonio decidió construir en su casa en Australia un tobogán casero sobre una pequeña ladera para deslizarse por él hasta un lago. Una estructura no del todo fiable y que habría que echarle valor para dejarse caer por ahí.

Pues Elsa Pataky, sin miedo y arrojada como es ella, se lanzó por ahí con la ayuda de una tabla y un chorro de agua. El percance llegó justo al llegar al lago, donde la modelo acababa aterrizando con la cara sobre una colchoneta gigante. Tuvo suerte la madrileña, pues la cosa podría haber acabado mucho peor.