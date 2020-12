Durante la Navidad

Además de pensar con horror en lo que vendrá después de las fiestas y cómo tendremos que ponernos a raya, hay cosas que podemos hacer durante. No dejarlo todo para después de Reyes, sino ir tomando medidas para que luego la báscula no nos dé un susto monumental. ¿Y qué podemos hacer durante las fiestas para no engordar tanto? Por ejemplo, tomar alimentos termogénicos, que son aquellos que aceleran el metabolismo basal durante la digestión.

En esta categoría entran alimentos como cayena o chile, pimienta negra, mostaza, canela, cúrcuma o café. Otra cosa que podrías hacer es reducir el consumo de alimentos a base de hidratos de carbono simples, que son los que nos generan picos muy altos de insulina. Para contrarrestar estos productos, intenta aumentar el consumo de vegetales, grasas saludables (nueces, aguacate, aceite de oliva) y las proteínas de calidad (salmón al horno o pollo a la plancha).