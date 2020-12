Atún

Esta afirmación se basa en un estudio de la Universidad de Bohai (China), publicado en la revista Food Chemistry con el título de “Identification of tuna protein-derived peptides as potent SARS-CoV-2 inhibitors via molecular docking and molecular dynamic simulation”. Y es que el atún, bien sea fresco o bien en lata, es una fuente excelente de vitamina B12, con un alto contenido en omega-3 y en proteínas de diverso tipo. Los autores del citado estudio se han centrado sobre todo en los péptidos del atún y la forma en la que ayudan a prevenir una infección por coronavirus.

Al tomar atún, en nuestro organismo se crean hasta 142 tipos de péptidos de muy diferente clase. Estos péptidos hacen efecto en dos aspectos que son también vitales a la hora de infectarnos del virus: la enzima Mpro y el receptor ACE2. “Los resultados de este estudio”, indican los autores, “apuntan a que los péptidos que contiene el atún pueden ser considerados como un potencial inhibidor del SARS-CoV-2”. Por lo tanto, el atún ha de ser una presencia constante en nuestras comidas y cenas.