¿QUÉ ES EL AYUNO INTERMITENTE?

Con el nombre de esta dieta, parece que consiste en dejar de comer, pero nada más lejos de la realidad. El ayuno intermitente consiste en realizar las comidas en intervalos de tiempo más restringidos. Al hacerlo de esta forma, el metabolismo se acelera y consume más grasas durante las horas de ayuno.

Aunque haya sido recientemente cuando hemos empezado a escuchar sobre esta dieta, lo cierto es que ha existido desde hace cientos de años. No obstante, hasta hace no mucho no se han observado los beneficios que tiene para la salud, así como la pérdida de peso que se consigue al seguirla.