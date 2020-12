Alimentos que pierden sus beneficios cuando los congelas

Hay veces que compramos alimentos o ingredientes para hacer una receta y acaban sobrándonos. Y como no vamos a hacer una nueva receta que los incluya, no sabemos qué hacer con ellos. Aquí te vamos a decir qué tipo de alimentos puedes meter al congelador e incluso a la nevera y cuáles no. Así no tendrás problemas en cuanto a que pierdan sus beneficios o se te pongan malos.

Y es que los alimentos no vienen con un manual de instrucciones. Muchos, como los precocinados, te dicen, a lo sumo, cómo cocinarlo y cuánto tiempo meterlo en el horno o el microondas. Pero nunca te dirán en qué momento puedes congelarlo, cuándo caduca si lo dejas en el frigorífico o qué beneficios puede perder. Todos los alimentos requieren un mantenimiento y conservación adecuado. Tanto los precocinados, como los ya preparados o los envasados, todos lo requieren. Vamos a ver qué alimentos no puedes congelar.

Alimentos: Huevo El huevo es otro de esos alimentos especial. Se puede conservar sin tener que meterlo a ningún tipo de frío. Y es que cuando la gallina pone huevos, no necesitan frío. Se puede mantener tanto en el frigorífico como en la despensa. El huevo, si que conviene que esté fresco. Y es que es un alimento con una gran cantidad de líquido en el interior. Si congelamos el huevo podemos hacer una buena en nuestro refrigerador, y eso es debido al líquido. Cuando el líquido se congela, puede que se expanda. Esto puede hacer que el huevo explote debido a que la cáscara no tiene la suficiente fuerza para contener el interior. Así que lo mejor es meterlos en la nevera o conservarlos en una despensa.

Alimentos: Leche

La leche es otro de esos alimentos que hay que meter en el refrigerador sí o sí, ya que tenerlo a la intemperie, y más cuando hace calor, va a provocar que se nos eche a perder en muy poco lapso de tiempo.

Sin embargo, este líquido de origen animal aguanta perfectamente la congelación. Si hemos comprado demasiada leche o nos sobra, podremos meterlo al congelador y tenerlo ahí esperando a ser consumido.

Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión sobre la leche. Y es que, al congelarse, puede ser que reviente la caja. También puede suceder que, al descongelar, adquiera una textura con grumos, eso significará que se ha puesto mala.

Quesos blandos

Los quesos también son de esos alimentos o productos que puedes comprar demasiada cantidad y no saber qué hacer con ellos. El queso perfectamente puede aguantar a temperatura ambiente. Es más, en la nevera puede perder cualidades.

Los expertos dicen que antes de consumir un queso, si ha estado refrigerado, deberemos mantenerlo unos minutos a temperatura ambiente para que sea mejor su sabor y su textura. Pero hay quien lo mete en el congelador para conservarlo.

En caso de quesos blancos como el brie, la Mozzarella o el feta, van a perder su textura suave y cremosa. También van a perder su sabor. Es decir, vamos a malograr el queso, que puede seguir comiéndose, pero ya no serán lo que esperábamos. Mejor conservarlos fríos en la nevara.

Alimentos: Verduras de hoja verde

Con verduras de hoja verde nos referimos a alimentos como las acelgas, las lechugas o las endivias. Muchas veces nos ha pasado que hemos hecho mucha ensalada, ha sobrado y la hemos metido en el refrigerador para comerla más tarde.

Si el refri lo tenemos demasiado frío, va a hacer que la lechuga se congele en parte. Esto hará que se marchiten y se vengan abajo. Perderán su forma y su textura. Además, si sumamos el efecto del vinagre, tendremos una ensalada muy poco apetecible.

Para congelar este tipo de verduras, lo recomendable es eliminar todo el agua y envolverlo muy bien antes de meterlo al congelador. Así se mantendrá sin problema, aunque no tendrá el lustre como cuando estaba fresco, pero no perderá propiedades nutricionales.

Ajo

Cuando compras alimentos como los ajos de más, es muy probable que pienses en meterlos en el congelador. Los congeladores de algunas personas, más que congelador, sirven de sitio en donde se mete lo que sobra, pero no todos los productos aguantan igual.

En caso del ajo, esta idea está pensada para que no se eche a perder. Así se corta su proceso de brotado. En la realidad, lo que estamos haciendo es echar a perder muchas de las bondades de este producto.

Si congelamos el ajo, lo que haremos será perder su olor y sabor característico. Si queremos usarlo, veremos que son mucho menos potentes. El ajo hay que conservarlo a temperatura ambiente y en un lugar fresco y seco.

Alimentos: Salchichas

Las salchichas son uno de los alimentos procesados, ya que suelen venir envasadas. Ya sean las típicas Frankfurt o las hechas a partir de carne picada que compramos en cualquier supermercado, ambas son procesados y tienen alto valor calórico.

El lugar ideal para conservar salchichas que no vamos a comer no es en el congelador. Y no es que se echen a perder, pero el frío extremo hará que se modifique su textura y su aroma. Al comerlas, lo vamos a notar.

Cuando hagamos una salchicha congelada, no tendrá el mismo sabor. Lo mejor es envasarlas de nuevo al vacío, si las queremos conservar. Así, estarán ideales para el momento en el que queramos abrirlas, pero hay que tener cuidado siempre con la fecha de caducidad. Y esto es aplicable a cualquier carne procesada.