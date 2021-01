El FC Barcelona se impone 0-1 a un Huesca que no ha tenido ocasión de mostrar su juego más que en los últimos diez minutos. Los de Koeman han cerrado una primera mitad casi perfecta, de líneas adelantadas y presión y ritmos constantes, sin dejar casi respirar al Huesca. En la segunda parte, al igual que en Éibar, ha entrado en una especie de stand by que le ha llevado a ocasiones de peligro. Aquí, ante el colista de la clasificación, han conseguido los tres puntos. El Huesca ve más lejos la salvación tras esta derrota en casa, el que ha sido hasta ahora su gran fuerza.

HUESCA 0-1 BARCELONA

Min 90+2 | Final del partido en el Alcoraz.

Min 90+1 | Centro demasiado fuerte de Galán en la que puede ser la última ocasión para los locales.

Min 90 | Fuera de juego de Alba que corta el ataque tibio del Barcelona. Se añaden dos minutos más.

Min 89 | El Huesca sigue muy activo en el campo del Barcelona. Mueve ahora el Barcelona.

Min 88 | Amonestado Michel por protestar la falta.

Min 87 | El golpeo de Real suave para Ter Stegen.

Min 86 | Falta de Pedri sobre Ferreiro. Oportunidad para el Huesca.

Min 85 | Últimos cinco minutos. Galán no ha encontrado a Okasaki. Se anima el juego en Huesca.

Min 83 | Qué pena el rebote sobre Galán. Ontiveros amonestado para cortar la contra del Barcelona.

Min 82 | Error de Dembélé en la entrega. Error también del defensa y casi encuentra a Messi

Min 81 | Sale Martin Braithwaite y sale Griezmann. El pase de Messi se le va demasiado larga.

Min 80 | Presiona ahora el Huesca a la defensa del Barcelona, pero rápido saca la bola. Falta sobre el lateral. Tiro libre para el Barcelona. Cambios en el Barcelona.

Min 78 | Fuera de juego de Jordi Alba.

Min 77 | Dembélé ha tenido el segundo. Saca el portero y la defensa providencial. Apura otra vez el Barcelona al Huesca.

Min 77 | Tiro alto de Pjanic. Es una pena que Pedri no encontrara la comodidad para tirar.

Min 75 | Últimos 15 minutos en el Alcoraz. Cambios en el Barcelona. Salen Busquets y Dest, y entran Mingueza y Pjanic. Koeman no mueve el esquema.

Min 73 | Otra vez Ontiveros creando problemas a la defensa culé.

Min 72 | Nuevos cambios en el Huesca: Seoane, Sergio Gómez y Pulido dejan su puesto a Okazaki, Ferreiro y Juan Carlos.

Min 70 | Parece que por fin mete una nueva velocidad el Barcelona.

Min 68 | Salva otra vez Fernández la buena jugada de Pedri y Messi y el disparo de este. Recupera el Barcelona el dominio sobre el juego y la pelota.

Min 65 | Primer cambio del partido. El Huesca mueve el banquillo.

Min 64 | Saque de esquina para el Barcelona. Error de Pedri.

Min 63 | El Huesca consigue un saque de esquina que le da aire. Ter Stegen salva en la línea el taconazo de Rafa Mir.

Min 61 | Estamos viendo la versión B del Barcelona que ya vimos ante el Éibar. Conformista en el resultado. No mueve tan rápido entre líneas y sale más lento.

Min 59 | Falta de Braithwaite en ataque. Otra intentona de un Dembélé que está hoy combativo.

Min 57 | Siovas salva in extremis la salida de Fernández. ¡Providencial el griego para sacar un balón que había superado a Álvaro y que buscaba Dembélé!

Min 56 | Lástima que Ontiveros no haya visto a Sergio Gómez. Una oportunidad perdida.

Min 55 | Sigue moviéndose con gran facilidad en el campo del Huesca.

Min 53 | Falta de Dembélé en ataque. Saca el Huesca. Primera ocasión para el Huesca casi a los 10 minutos de la segunda parte, y sin gran peligro para Ter Stegen.

Min 52 | Falta sobre Seoane. Saca rápido el Huesca. Pero pierde rápido la posesión.

Min 51 | El disparo de Messi se va muy desviado.

Min 49 | Otro pase de Pedri que Dembélé no termina de aprovechar

Min 48 | Falta de Seoane sobre Pedri. Mueve ahora Araujo.

Min 46 | Comienza la segunda parte.

DESCANSO | El FC Barcelona domina el partido con claridad. Koeman ha planteado un encuentro muy ofensivo que no deje opción al Huesca para desplegar su juego. Los de Michel han sido cercados, aunque la falta de acierto del Barcelona hace imposible un resultado más abultado al final del primer tiempo.

Min 45 | Final del primer tiempo sin añadido.

Min 43 | El tiro del argentino se va por encima del larguero.

Min 42 | Otra falta a Messi en la zona de peligro. Buen ángulo para el astro argentino.

Min 41 | Mano de Álvaro Fernández que evita el gol de Messi

Min 40 | Falta de Rafa Mir en la frontal del área. Messi tiene una gran oportunidad para desquitarse de su sequía goleadora desde tiro libre.

Min 38 | Saque de esquina para el Huesca en la primera llegada clara de los locales en los últimos 15 minutos. Falta de Rico sobre Pedri, ambos han ido a por el balón con agresividad.

Min 37 | Pase muy largo de Dembélé para S. Dest. Va el Huesca al ataque. Sin problemas para la defensa culé.

Min 35 | Últimos diez minutos, y el Barcelona sigue con las líneas adelantadas. Todo el juego está discurriendo en el campo del Huesca.

Min 34 | Falta de Dest sobre Galán. Mueve el Huesca que no consigue sacar la presión alta del Barcelona.

Min 33 | De Jong está demostrando saber moverse entre líneas.

Min 32 | Tiro de Messi que se va fuera del cuadro de Fernández.

Min 31 | Braithwaite no ha rematado la buena jugada de Dest. Lástima.

Min 30 | Primera media hora de dominio claro culé. Los de Koeman marcan el ritmo del partido con comodidad.

Min 29 | Fuera de juego de Messi a pase de Pedri. Sigue con ganas el Barcelona de redimirse a costa del Huesca.

Min 27 | GOOOOL de De Jong. Se cuela en la cocina y hace el primero para el visitante.

Magnífica pelota colgada desde las botas de Messi, que vio bien la llegada correcta del holandés.

Min 25 | Remate de Alba a la parte exterior de la red. Otra penetración por el lateral izquierdo donde Dembélé y Alba traen de cabeza al Huesca.

Min 23 | Saque de esquina tras el lío que se ha creado Pulido.

Min 21 | Segundo cabezazo de Pedri por encima del larguero de Fernández.

Min 19 | Zapatazo de Dembélé que sólo el cuerpo del capitán ha evitado el gol. Córner a favor del Barcelona.

Los de Koeman marcan el ritmo pero con visos aún preocupantes. El saque de esquina no crea peligro, y error de Dembélé. No pitan falta a Lenglet a pesar de cortar la contra del Huesca.

Min 16 | Falta sobre Rafa Mir. Balón para el Huesca. Primeros 15 minutos en los que ambos conjuntos han mostrado su estrategia. Ataque del visitante, contra del local.

Min 15 | Lento el Barcelona en la reacción, y peligrosa devolución de Busquets a Ter Stegen.

Min 13 | Buenísima jugada de Dembélé, moviéndose bien entre las líneas, el fondo y los contrarios. Lástima el tiro lejos de la meta.

Min 11 | Otra pelota que cruza todo el área local. En el momento que haya un rematador, el Huesca lo va a pasar mal.

Min 11 | Robo en defensa del Huesca que se convierte en contra. Ontiveros no encuentra hueco y recupera el Barcelona.

Min 10 | No se han entendido Braithwaite y Pedri en la nueva llegada. Vuelve a la carga el Barcelona, que tiene todos sus efectivos en el campo contrario.

Min 9 | Oportunidad perdida para Messi. Ha querido bolear y le ha salido un churro. Otra ocasión para el Barcelona.

Min 7 | Dos ocasiones, dos salvaciones in extremis para mover el marcador desde los diez primeros minutos a favor del Barcelona. Buena intervención de Fernández ante un Pedri algo flojo en el remate.

Min 6 | Dembélé comete falta para frenar la salida del Huesca.

Min 4 | Buen cierre del 11 del Huesca. Galana le ha ganado bien la partida a Busquets. Si consigue mantenerse cerrados, tendrán oportunidad de resistir al Barcelona.

Min 3 | Dos primeros acercamientos de los culés, y los dos se van por la línea de fondo. El Árbitro hace repetir el segundo saque de Fernández. Pelotazo arriba que marca la estrategia que probablemente sigan los locales.

Min 1 | Comienza el encuentro. Mueve el Barcelona. Mueve la pelota ya el conjunto de Koeman para armar la primera llegada.

A falta de 45 minutos para que ruede el esférico en Huesca, ya conocemos las alineaciones oficiales con las que van a salir la SD Huesca y el FC Barcelona.

Los aragoneses salen a ganar los tres puntos con este once inicial:

Por su parte, los de Koeman salen con Messi como capitán en el que será su partido 500 en LaLiga:

La SD Huesca y el FC Barcelona se enfrentan hoy desde las 21:00 horas en El Alcoraz en busca de una victoria clave para los dos conjuntos. El equipo oscense necesita una victoria para dar un paso hacia una hipotética salvación. Por su parte, el equipo de Koeman afronta hoy un partido muy importante para afianzarse como uno de los candidatos sino a la LaLiga, que está a 10 puntos y un partido más, al menos para garantizar su participación en Champions.

Ambos equipos inician 2021 agobiados por su situación deportiva y buscando puntos casi a la desesperada. Un encuentro entre dos equipos al límite de sus objetivos, y en una noche que se presenta muy complicada en Huesca.

POSIBLES ALINEACIONES:

SD Huesca: Alvaro Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mikel Rico, Mosquera, Insua o Seoane; Ferreiro, Okazaki o Rafa Mir, Ontiveros.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Braithwaite.

Árbitro de campo: Guilermo Cuadra Fernández; VAR: José Luis González González.

HUESCA NECESITA DAR LA CAMPANADA EN EL ALCORAZ

El Huesca de Michel necesita arañar hoy un punto para seguir sumando de cara a una cada vez más difícil salvación. Aunque los farolillos rojos de la LaLiga se encuentran en situaciones parecidas en puntos y juego, el Huesca espera parar todo lo posible el ataque culé que volverá a liderar Messi.

Hoy tienen dos retos: subir la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza del míster, y mejorar en el centro del campo donde el Barcelona es precisamente más fuerte y ellos más débiles, a tenor de las últimas jornadas. No será fácil después del mazazo en Vigo ante el Celta, y tras sólo haber conseguido una victoria de 16 posibles.

EL BARCELONA RECUPERA A MESSI TRAS EL BATACAZO ANTE EL ÉIBAR

Después de encarrilar varias victorias seguidas, la versión que se ofreció en el Camp Nou ante el Éibar ha demostrado que la preocupación de Koeman está más que justificada. Sin Messi en el campo, el juego es lento, fallón, y sin capacidad de desborde. Si bien es cierto que Éibar es un rival muy duro, y que planteó un partido a la altura del rival, el gol fue causa de un error en la defensa, y la aquiescencia de la segunda parte se resumió en la foto final del rostro de un Messi recién aterrizado de sus vacaciones.

Ronald Koeman ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa: las excusas, en el FC Barcelona, no valen. No hay margen de error si no quieren perder la Champions a final de temporada. Tras el empate ante el Éibar se ha quedado rezagado en la lucha por el campeonato, y el resto de contendientes está demostrando una solidez y continuidad mayores. Todos se encomiendan al tándem Messi-Alba que ha dado buenos resultados para sumar tres puntos y marcar una nueva senda para el 2021.

¿DÓNDE VER EL HUESCA – BARCELONA?

El encuentro se puede ver por Movistar Plus, y por supuesto, puedes seguir en vivo y en directo online el minuto a minuto del encuentro en QUÉ! Deportes.