El convulso año que le espera al Barcelona: Messi, Xavi…

La posible salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona

Imagen referencial

El extremo derecho estrella del Fútbol Club Barcelona y uno de los mejores jugadores en toda la historia del balompié, Lionel Andrés Messi Cuccittini, mejor conocido en el ámbito deportivo como Leo Messi o simplemente como Lionel Messi, protagonizaría uno de los momentos más convulsos del plantel del mítico Camp Nou en este venidero 2021.

Si bien es cierto que el astro argentino se ha convertido en uno de los hombres más emblemáticos y fundamentales en el esquema de juego del director técnico culé, Ronald Koeman, debido a su gigantesca experiencia en la Primera División de España, pues parece que él aún no ha decidido si renovar o no con la institución azulgrana, ya que todavía no cree que la entidad catalana tenga un proyecto ganador y sustentable de cara al futuro, el principal motivo de su latente salida.

Lionel Messi ha logrado acaparar las portadas de la mayoría de los medios de comunicación deportivos de los cinco continentes gracias a su posible salida del Fútbol Club Barcelona en condición de agente libre para el verano de la temporada 2021/2022, dejando de esta manera a unas cuantas instituciones grandes de Europa interesadas en hacerse con sus servicios, tales como el Manchester City de la Premier League de Inglaterra o el París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, lo que supondría una situación compleja de solventar para los culés.