Así es el entrenamiento militar con el que se prepara Garbiñe Muguruza

La temporada de tenis del 2021 está apunto de comenzar y la mayoría de los jugadores se encuentran trabajando al máximo para regresar de la mejor forma al circuito luego de un año tan atípico como el pasado producto de la pandemia del coronavirus que asola al mundo. Con mejores medidas de seguridad, más restricciones y una forma más efectiva de hacerle frente al virus, la campaña dará inicio para algunos en el Abierto de Australia. Sin embargo, otros iniciarán en algunos torneos muy importantes, como es el caso de Garbiñe Muguruza.

Con la vista puesta en el primer Grand Slam del año, la española decidió que su temporada tendría como partida el WTA 500 de Abu Dhabi. Allí ha estado concentrada preparándose a conciencia junto a Conchita Martínez, su gran entrenadora, para que no la tome desprevenida una campaña que a todas luces parece que será bastante complicada; porque todos los tenistas vendrán a tope y con muchas ganas de jugar tras no poder actuar todas las veces que quisieron el año pasado. La cosa es que el retraso del torneo en Australia dio oportunidad no solo de que los jugadores participaran en algunos eventos antes, también a que se prepararan de una forma especial y eso fue lo que hizo precisamente la nacida en Venezuela con un entrenamiento muy exigente.

Muguruza realizó un trabajo fuerte

La española haciendo su entrenamiento de buceo

En una entrevista para ‘The National News’, Muguruza habló largo y tendido de todo lo que hizo para estar lista de cara a esta nueva temporada. Una de las cosas que mencionó fue que se sometió a un duro entrenamiento militar, algo que dijo quería hacer desde hace mucho tiempo atrás. Buceo en cuevas, misiones de rescate desde helicópteros, clases de defensa personal y caminatas con la brigada de montaña, estas fueron algunas de las actividades que realizó la tenista profesional junto a la Guardia Civil. Esto es algo que ella deseaba realizar, porque quería experimentar todo el trabajo militar de los cuerpos de élite.

“Siempre quise hacer entrenamiento militar. Desde que era una niña, pero el momento nunca fue el adecuado al tener que jugar al tenis. Fue una semana increíble. Fuimos a Mallorca a entrenar allí y más que las actividades que hicimos, que fueron increíbles, simplemente compartimos con ellos el tipo de trabajo que hacen; es gente que no obtienen premios ni trofeos. Me encantó”, explicó encantada una Muguruza que no podía contener su alegría tras haber participado en estos arduos entrenamientos.

Para la española fue una misión totalmente distinta, porque se encargó de trabajar más en los físico y no tanto en los aspectos que conlleva utilizar una raqueta. Además, le encantó tener otra visión del mundo, debido a que este entrenamiento le permitió ver la perspectiva que tenían los integrantes de la Guardia Civil. “Fue bastante difícil porque ves a muchas personas necesitadas. Experimenté muchos aspectos del trabajo de la Guardia Civil y este me pareció bastante difícil. Me encantan todas las cosas de aventuras, pero hay una realidad más fea que tienen que enfrentar. Eso realmente me abrió los ojos”, indicó.

Lista para competir al máximo

Muguruza quiere comenzar ya mismo esta nueva temporada

Después de enfrentarse a un entrenamiento tan riguroso, Muguruza está más que preparada para una campaña difícil. El trabajo realizado junto a la Guardia Civil más lo que se encuentra haciendo en estos momentos en Abu Dhabi junto a su entrenadora, la hacen querer que la competencia empiece pronto; porque tiene ganas de medir cuanto ha crecido y todo lo que puede hacer.

“Estoy feliz de estar de regreso en un nuevo torneo porque ha pasado mucho tiempo desde que estuve en un torneo. No podía hacer mi trabajo, estar en torneos, jugar en canchas grandes, tener esas mariposas en el estómago, y aprendí que cuando estás en en el circuito, realmente no piensas en eso. Cuando te paras, te das cuenta de que lo extrañas. Pero también aprecié mucho el tiempo en casa, así que aprendí que no extrañaba tanto el tenis. Muchas personas estaban tristes porque tenían que estar en casa y no podían salir, pero para mí fue genial. Fue bueno poder hacer y explorar diferentes cosas”, concluyó una Muguruza que sabe que su primera parada es en Abu Dhabi y la espera con ansias.