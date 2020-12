Sergio Ramos se gana enemistades en el vestuario blanco

Culebrones y peleas internas peligrosas. El mítico, eterno y determinante capitán del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, Sergio Ramos, estaría protagonizando uno de los inconvenientes más llamativos y desconcertantes que se ha podido ver en toda la historia de ‘La Casa Blanca’, el cual ha dejado a una buena parte de la comunidad merengue extremadamente enojada por sus actitudes.

Aparentemente, en el combinado treintaicuatro veces monarca de LaLiga Santander una fuerte parte del camerino se habría enemistado con el zaguero central oriundo de Camas, Sevilla, por situaciones extradeportivas que no tendrían nada qué ver con el desempeño del equipo dirigido por Zinedine Zidane, sin embargo, estos culebrones estarían afectando de gran manera la armonía que había en el camerino vikingo.

Si bien es cierto que Sergio Ramos es uno de los jugadores más fundamentales e influyentes que se ha podido ver en toda la historia del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, pues parece que sus últimas actitudes con respecto a la renovación de su contrato estarían sacando de sus cabales a sus compañeros de equipo, quienes no le respaldarían en esta ocasión con la posición que ha tomado contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol.

Imagen referencial

“Es imposible de soportar esta situación. Se suponía que al inicio de la temporada todos habíamos acordado dar el todo por el todo por el equipo, por los colores, por nosotros mismos, porque somos el Real Madrid y debemos hacernos respetar donde sea y como sea en cualquier aspecto. No es justo que todos busquemos remar hacia el mismo lado y él se quede atrás como si nada sucediera. Ahí no hay compañerismo, de hecho, creo que no hay nada”, comentó a este respetado portal web de noticias una fuente dentro del plantel del mítico Camp Nou, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato.

Claramente, Sergio Ramos no ha conseguido la aprobación de sus compañeros dentro del Real Madrid Club de Fútbol con la situación de su contrato, el cual ha causado guerras internas entre él, Florentino Pérez y sus compañeros de equipo, más que todo porque el defensor quiere tres años de vínculo y un sueldo de 15 millones de euros por temporada más variables por objetivos personales cumplidos.

Sin embargo, el mandamás de ‘La Casa Blanca’ no está dispuesto a gastar tanto dinero en un jugador de 34 años de edad, es por ello, que Florentino Pérez solamente le ofrecería dos años de contrato y 12 millones de euros por sus servicios, situación que habría enojado fuertemente al zaguero central estrella de Zinedine Zidane y le llevaría a replantearse su futuro con el plantel del mítico Estadio Santiago Bernabéu.

De momento, todo es incierto con respecto a la renovación de contrato de Sergio Ramos, quien dentro de pocos días ya podría comenzar a conversar con otros equipos, con el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España está en un punto crítico, el cual no ha logrado conseguirse debido a que ninguna de las partes está dispuesta a ceder.