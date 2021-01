Evolución de los pies

Una de las predicciones la realizó el cirujano Richard Clement en el año 1911. Mientras estaba dando una conferencia en el Royal College of Surgeons of England, este doctor predijo nuestro futuro en cuanto a la evolución fisiológica.

El doctor imaginó que, a día de hoy, nuestros dedos de los pies iban a usarse cada vez menos. De hecho, pensó que desaparecerían hasta el punto de tener tan solo un único dedo en el pie, el dedo pulgar. Y que este dedo sería mucho más corto.

Esta predicción a todas luces no se ha cumplido. En 110 años los pies no han cambiado apenas. Todos los humanos seguimos teniendo 5 dedos en cada pie. Y es que, para ser médico, el doctor Clement no sabía que las evoluciones se producen con miles de años y generaciones.