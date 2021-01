En el caso que desees vincular tu dispositivo Android a tu PC es posible hacerlo de forma muy facil con la ayuda de un cable USB. Normalmente lo hacen para poder transferir datos del móvil al ordenador o viceversa, además que también es posible hacer otras cosas, como actualizar el software al dispositivo Android.

Resulta muy sencillo vincular un móvil al PC con el USB. De hecho es muy raro tener problemas; sin embargo en el caso de que los tengas próximamente se mencionan algunas soluciones a tomar. Se pueden hacer muchas cosas vinculando un móvil a una computadora, que puede ser muy útil.

Conectando con un cable USB, no es la única forma de poder vincular un dispositivo Android con la PC. También se puede hacer a través de Wifi o usando algunos software especiales de cada fabricante. Suelen ser muy útiles en caso de no tener un cable USB a la mano o que por alguna razón el ordenador no quiera leer el movil.

Conecta tu móvil Android al PC utilizando el cable USB

Este es el protocolo de conexión por defecto que resulta más efectivo a la hora de transferir archivos entre el PC y el móvil. Solo tienes que conectarlos con la ayuda de un cable USB, donde te aparecerá una ventana con una serie de opciones, donde tienes que seleccionar la opción de Transferencia multimedia.

Con la ayuda de este protocolo es muy fácil hacer transferencia entre ordenadores y móviles, sin la necesidad que tengas que instalar algún programa que pueda poner en riesgos los archivos. Al seleccionar el protocolo la PC se encarga de crear una unidad donde tendrás acceso y puedes copiar los archivos sin problemas.

En el caso de que utilice un equipo Mac, el sistema no detecta el dispositivo como Windows, en ese caso tienes la solución de utilizar el Android File Transfer. Es un software diseñado por Google para poder vincular un PC con el móvil.

Problemas conectando el móvil al ordenador utilizando el USB

Esta es la forma más común de poder vincular un móvil a un PC; sin embargo en ocasiones pueden ocurrir problemas y fallas. En este caso se mostrará las más comunes a continuación.

El cable USB . En muchos casos normalmente pasa que el cable puede estar en malas condiciones o roto, ocasionando que la conexión no sea buena y no se pueda transferir ningún archivo. Además tienes que asegurarte que este no sea solo de carga, debido que en el caso que conectes un cable que no sea el original puede suceder esto.

. En muchos casos normalmente pasa que el cable puede estar en malas condiciones o roto, ocasionando que la conexión no sea buena y no se pueda transferir ningún archivo. Además tienes que asegurarte que este no sea solo de carga, debido que en el caso que conectes un cable que no sea el original puede suceder esto. Reiniciar los equipos. Este es el truco más antiguo, siempre es una buena solución apagar y volver a encender los equipos.

Este es el truco más antiguo, siempre es una buena solución apagar y volver a encender los equipos. Usar el intercambio por Wifi. En el caso de que no te funcionen ninguno de los métodos anteriores, puedes probar usando la conexión WiFi. Usando AirDroid podrás administrar el móvil desde el ordenador. Además que conseguirás unas funciones adicionales que pueden ser de utilidad.

Para qué sirven las opciones al conectar un Android a la computadora

Cargar el dispositivo . Esto no es necesario configurarlo, normalmente al conectar el equipo a través de la USB, este le proporcionará carga al móvil. De esta forma no tendrás que preocuparte de la batería mientras haces lo que desees.

. Esto no es necesario configurarlo, normalmente al conectar el equipo a través de la USB, este le proporcionará carga al móvil. De esta forma no tendrás que preocuparte de la batería mientras haces lo que desees. Transferir archivos . Es la razón más común para vincular un móvil con un PC. Tienes la opción de pasar cualquier tipo de archivo que tengas en tu ordenador a tu móvil, y viceversa.

. Es la razón más común para vincular un móvil con un PC. Tienes la opción de pasar cualquier tipo de archivo que tengas en tu ordenador a tu móvil, y viceversa. Transferir fotos . También existe un protocolo para poder transferir solo imágenes y videos. En este caso te aparecerá una unidad de memoria en el PC que te permitirá transferir al móvil cualquier tipo de archivo que tengas en el ordenador, y viceversa.

. También existe un protocolo para poder transferir solo imágenes y videos. En este caso te aparecerá una unidad de memoria en el PC que te permitirá transferir al móvil cualquier tipo de archivo que tengas en el ordenador, y viceversa. Utilizar dispositivos como MIDI. Es un sistema que se utiliza para tocar instrumentos electrónicos, o hacer composiciones. A través de los adaptadores adecuados es posible vincular el móvil a otros dispositivos musicales compatibles y hacerlos sonar a través de teclados virtuales.

Conecta tu Android al PC usando el software del fabricante

No todas las marcas tienen un software de administrador mediante el ordenador, pero si la mayoría de ellas. Con la ayuda de estos es posible administrar todos los archivos a buscar en caso de tener actualizaciones pendientes. Es muy útil siempre tenerlo a disposición.

Para poder instalar el software, solo tienes que descargarlo desde la página del fabricante e instalarlo en la PC. Las marcas más comunes que vienen con esto son Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony y LG.

Conecta el dispositivo a la PC por WiFi utilizando AirDroid

También es posible intercambiar información a través de Wifi, sin la necesidad de cables. De hecho es la mejor manera de hacerlo, para eso es necesario utilizar la aplicación de AirDroid, que tendrás que descargarla en el móvil. La app resulta muy fácil de utilizar, lo que hace más sencillo el proceso.

Cuando hayas instalado el AirDroid tienes que seguir los pasos que te da la App. Es necesario que te abras una cuenta, abrir una ventana de navegador con la dirección de la aplicación y capturar el código QR. Una vez realices esto el móvil y la PC están conectadas, lo mejor de todo que también es válido para Mac.