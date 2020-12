Cómo hacer un delicioso pudin con arroz usando polvorones de Navidad

Todavía no han empezado las fiestas y ya estás pensando en qué hacer con todos los polvorones que ten van a sobrar. Y más en este año que no vas a poder reunirte con tu cuñado, que al menos, se comía la mitad de ellos. Así que aquí venimos para aconsejarte esta receta que va a hacer que no se te pongan duros los dulces navideños. Con este pudin de arroz y polvorones, aprovecharás hasta el último mantecado que te haya sobrado de la Nochebuena y del Fin de año. Coge papel y lápiz.

Y es que ese 26 de diciembre es el día de las sobras. Lo mejor que puedes hacer con ellas no es tirarlas ni dejarlas en la nevera hasta que se pongan malas. Puedes hacer nuevos y ricos platos. Nosotros te ayudaremos con la parte final, la más complicada de colocar: Los polvorones. Y es que, a partir de este rico pudin, podrás tener a toda la familia contenta, reaprovechar las sobras y, por qué no, tener un nuevo postre favorito. Este plato gustará a todo el mundo.