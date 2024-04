Xavi no sabe perder: retratado por sus propios jugadores

Xavi se equivoca al señalar al árbitro como el culpable de la eliminación del FC Barcelona

Menuda rajada se ha pegado Xavi Hernández contra los árbitros tras el partido que enfrentó anoche al FC Barcelona contra el PSG y que supuso la eliminación del conjunto azulgrana de la Champions League. El técnico de Tarrassa ha señalado directamente al colegiado del encuentro, el rumano István Kovács, como el responsable de que su equipo no haya pasado la eliminatoria.

Ante los micrófonos de Movistar+ Xavi contaba cuál había sido su queja al equipo arbitral, unas palabras que le costaron la expulsión, «Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre. Ha matado la eliminatoria. Cambia todo. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tenemos que decir, no nos podemos callar».

Xavi Hernández Volvió A Ser Expulsado Por Sus Airadas Protestas Al Árbitro

Solo Xavi piensa que Araújo no debió ser explusado

Es difícil entender que alguien que ha jugado tantos años al fútbol y que ahora es entrenador no considere que la acción de Ronald Araújo sea motivo de expulsión. De hecho, en el FC Barcelona solo el técnico, Xavi Hernández, entiende que su defensor no tenía que haber visto la tarjeta roja directa. Tanto Ter Stegen como Ilkay Gündogan aseguraron que si hay contacto del defensa con el delantero la cartulina roja está bien mostrada y el error es, por tanto, del defensor blaugrana.

«Es una pena el trabajo de una temporada se acabe por una decisión arbitral. Me hubiese gustado jugar once contra once todos los minutos. Esta expulsión es innecesaria», aseguraba Xavi tras terminar el encuentro muy contrariado y decepcionado.

Sorpresa por el cambio de Lamine Yamal

Tras la expulsión de Araújo por roja directa Xavi Hernández tuvo que recomponer al equipo. Para ello, dio salida a Iñigo Martínez y retiró del césped a Lamine Yamal, una decisión que sorprendió a todos. «Hemos dudado con el cambio porque Pedri sale de una lesión. Queríamos control con Pedri y patas arriba con Raphinha. Hemos elegido a Lamine por desgracia», declaraba al ser preguntado por el cambio.

Ahora, una vez eliminado y en cuanto digiera que la expulsión del central fue justa, el entrenador se preguntará si sacar del campo a uno de los hombres más peligrosos e incisivos del equipo fue una decisión acertada.