Pilar Rubio lanza la indirecta definitiva a Sergio Ramos

Pilar Rubio confiesa que no hay crisis con Sergio Ramos y se plantea una nueva maternidad

La relación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio siempre acapara los titulares de las revistas del corazón, especialmente después de los rumores de ‘crisis’ de los últimos años. Una serie de silencios, tanto por parte de él como de ella, avivaron la llama mediática hasta que el fuego se volvió incontrolable. Solo se calmó cuando ambos hablaron; las románticas celebraciones de sus cumpleaños ayudaron a poner fin a la polémica.

Ahora, las declaraciones recientes parecen alejar cada vez más el fantasma que una vez pareció amenazar su relación. Sus últimas palabras en este sentido fueron pronunciadas frente a los micrófonos de varios medios de comunicación durante la presentación de su quinta colección de baño con Selmark. No solo han dejado atrás las sensaciones negativas, sino que también han dejado abierta la posibilidad de una quinta maternidad.

Pilar Rubio

Pilar Rubio habla sobre una nueva maternidad

«Lo más esencial para mí, lo que realmente importa, es mantener unida a mi familia», declara la presentadora, sintetizando con esta frase todo lo que está a punto de expresar. Antes de continuar, realiza una breve reflexión, destacando la importancia de su carrera profesional y explicando la conexión entre esta y su vida familiar: «Después de 28 años trabajando, es complicado tener que renunciar a ciertas cosas. Intento organizarme, pero con cuatro niños, obviamente, hay cosas a las que debes renunciar«.

En ese momento surge una pregunta crucial: la posibilidad de volver a ser madre. Su expresión facial revela una mezcla de emociones. «No me importaría. Si tiene que suceder… como con los otros cuatro. Nunca fue algo que me propusiera, ni que planificáramos deliberadamente. Simplemente sucedió. No fue premeditado, ni buscado. Si llega, llega», confiesa Pilar Rubio, añadiendo que, pase lo que pase, su felicidad no se verá afectada: «Y si no sucede, creo que estoy bien con cuatro hijos, ¿sabes? No hay problema».

La crisis con Sergio Ramos

Después del tema de la maternidad, surgió el tema de Ramos. «Tampoco puedo seguir siempre en ese círculo porque es absurdo«, expresa la periodista, haciendo énfasis en cómo ella y el futbolista manejan la situación: «A veces vemos cosas, escuchamos cosas, y es como si estuviéramos viendo una telenovela. Mi vida es completamente diferente, con mis hijos y mi esposo«.

Así que parece que la pareja está pasando por un buen momento, tanto es así que incluso se plantean la posibilidad de tener otro hijo si se da el caso, y que los rumores sobre sus crisis o separación, incluso cuando pusieron a la venta su vivienda, son simplemente rumores a los que no les dan demasiada importancia.