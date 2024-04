Contundente mensaje de Rafa Nadal a Tsitsipas tras debutar en el Godó

Rafa Nadal tendrá como objetivo evitar lesiones en su comienzo de temporada

Rafa Nadal ya ha iniciado su tercer torneo después de un año y medio, a pesar de haber pasado por una operación de cadera y otros problemas físicos. Recientemente, el tenista ha enfrentado dificultades con su abdomen, lo que le obliga a servir con precaución. «No he sentido dolor, pero no sé cuánto podré esforzarme. Tendremos que descubrir cuál es el límite», comentó después de vencer 6-2 y 6-3 en una hora y 25 minutos al número 62 del mundo, el italiano Flavio Cobolli.

El martes, el griego Stefanos Tsitsipas, quien recientemente se coronó campeón del Masters 1000 ATP de Montecarlo y ha sido finalista en Barcelona en tres ocasiones, afirmó que Rafa Nadal sigue siendo el favorito a pesar de su reciente inactividad debido a las dolencias tras varias lesiones en los últimos años que incluso han conseguido que se retire de varios torneos.

Rafa Nadal

Rafa Nadal afirma que ya no es el favorito

Cuando se le preguntó al respecto, el tenista de Manacor, de 37 años, respondió con firmeza: «Es absurdo, sabe que no es así«. Su respuesta fue espontánea, ya que en las circunstancias actuales, la incertidumbre sobre lo que deparará el día siguiente continúa presente, especialmente teniendo en cuenta que aún no se encuentra al cien por cien.

Aunque reconoció que esta opinión del griego también era una manera de mostrar respeto hacia la figura de Rafa Nadal en el mundo del tenis en general, y en la superficie de tierra batida en particular. «Es un reconocimiento a lo que he logrado en este torneo, hay una historia detrás, pero todos saben que no soy el favorito«, comentó el jugador balear. «Siendo totalmente humilde, el tenis nunca ha sido un problema; han sido muchas otras cosas. Si comparo cómo me encontraba hace una semana, el cambio ha sido significativo», explicó el tenista.

El tenista no sabe cómo responderá su cuerpo

Rafa Nadal opta por mantener el freno de mano activado porque «lo fundamental es evitar cualquier contratiempo. No es momento de ceder ante la tentación de seguir mi instinto al máximo. Debo adoptar una estrategia lo más sensata posible, evitando cualquier situación riesgosa», explicó. Dado que «no estoy seguro de cómo reaccionará mi cuerpo ni si podré mantener el ritmo físico», continuó diciendo.

El principal objetivo de Rafa Nadal es evitar lesiones en lo que marca su comienzo en la temporada de tierra batida, su regreso al circuito. Desea evitar repetir lo sucedido en Brisbane, en enero pasado. «Es como adentrarse en la selva, nunca sabes qué te espera. El enfrentamiento contra De Miñaur tendrá un ritmo al que no estoy seguro de poder seguir, pero lo intentaré», concluyó.