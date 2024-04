Rafa Nadal prepara un truco final en el Godó

El tenista manacorí volverá a jugar el torneo de tierra batida en Barcelona

Como comunicó el pasado lunes, Rafa Nadal regresa a la pista de tierra del Conde de Godó tras verse obligado a abandonar Indian Wells, y lo hace con una expectación enorme en su regreso. El balear renunció al Masters 1.000 de Montecarlo en el inicio de la gira de tierra batida. Antes también decidió no competir en el ATP de Dubái ni tampoco en Indian Wells.

Desde Brisbane, sólo se le ha visto jugar en público en la exhibición que protagonizó en Las Vegas junto a Carlos Alcaraz y que fue emitida por Netflix. El regreso de Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams coge forma, aún con la incógnita de su forma física tras los problemas más recientes que ha sufrido en la zona abdominal. Su pasa por jugar el Mutua Madrid Open después del Godó, pero con el objetivo de llegar lo más lejos posible en Barcelona.

Rafa Nadal quiere el trofeo del Conde de Godó, pero su forma física es una incógnita

De esta forma, el tenista también aparece con ranking protegido en la lista de Roma, que sería el último torneo que disputaría antes de Roland Garros. Todos estos pasos siempre estarán pendientes de sus propias sensaciones. Su primer adversario en este torneo será el italiano Flavio Cobolli, el 63 del ranking ATP y con el que nunca se midió.

El manacorí no juega un partido oficial desde la tercera ronda del ATP de Brisbane y llega a Barcelona, un torneo muy especial para él. De la misma forma, el campeón de 22 ‘grandes’ regresará a las pistas en un torneo que ha conquistado 12 veces, pisando de nuevo tierra batida dos años después, por las lesiones. En 2024 solo ha disputado un torneo, el de Brisbane en enero.

Será su segundo torneo de la temporada

Rafa Nadal convive con los problemas físicos, que preferiría lidiar en silencio. Se ha convertido en un tema recurrente, demasiado para su gusto. «No hay que hablar más de la cuenta sobre las lesiones. No me apetece. Lo de mi abdominal lo expliqué en Sevilla porque mi tío lo había comentado. En mi comunicado solo dije que no podía jugar. Ya me canso de ir contando mis penurias cuando no tengo motivo a nivel personal», significó.

Han pasado 681 días desde que disputase su anterior partido oficial en tierra batida, dominando al noruego Casper Ruud. Además, este del Conde de Godó será su segundo torneo de la temporada, después de sufrir una lesión muscular en el psoas ilíaco el pasado mes de enero en Brisbane, donde reapareció tras todo el pasado año 2023 sin jugar.