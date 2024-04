El show de Sara Sálamo en la Feria de Abril de Sevilla

Sara Sálamo muestra su indignación por el continuo maltrato animal en la Feria de Abril de Sevilla

Por todos es sabido que la actriz Sara Sálamo es una ferviente defensora de los derechos de los animales. Muchas han sido sus manifestaciones en este sentido y nunca ha tenido miedo ni se ha escondido de quien han afeado sus actitudes e incluso la han amenazado aprovechando el falso anonimato que aportan las redes sociales.

La actriz ha vuelto a demostrar este animalismo en el primer día de la Feria de Abril de Sevilla. Y es que, en este evento es habitual que se abuse del trabajo de los animales con consecuencias fatales para ellos en demasiadas ocasiones.

Sara Sálamo Indignado Con Lo Sucedido En La Feria De Abril De Sevilla

Sara Sálamo indignada con la muerte de la primera yegua en la Feria de Sevilla

Apenas habían transcurrido 24 horas desde que la Feria de Abril de Sevilla diese el pistoletazo de salida y ya se cuenta con el primer caballo muerto. Así, el domingo una yegua caía desplomada a consecuencia de un infarto, provocado muy probablemente por el exceso de carga de trabajo y las altas temperaturas.

Sara Sálamo no podía contener su indignación ante una situación que se repite año tras año, no debemos olvidar que el año pasado fueron hasta tres los animales que fallecieron durante la feria, e hizo una dura crítica en X (antiguo Twitter), «Que qué chachi lo de la feria. Bailar, ponerse elegante, reencuentros de amigos, familia… Conocer gente nueva. Pero ayer ya MURIÓ la primera yegua por un infarto. Y la muerte de un animal no debe ser la única preocupación. Los animales NO QUIEREN ESTAR AHÍ. No os hacen falta».

Dura con sus críticos

Como no podía ser de otra manera, las palabras de Sara Sálamo han tenido sus defensores y sus detractores. Entre las innumerables muestras de apoyo por su mensaje hay también quién la critica, que en su derecho están, sin embargo, a algunos les ha podido la falta de educación.

Ese es el caso de un usuario (@fruizv69), quien aseguraba que el comentario de la actriz estaba carente de argumento. Además, añadía que «no había oido a ninguna yegua quejarse». Antes estas palabras, Sara Sálamo no dudó en responder con un contundente «No, se murió antes de que pudiera decir nada».