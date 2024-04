Record go expande su presencia en Grecia con la apertura de una nueva oficina en Rodas

/COMUNICAE/

La isla del mar Egeo, Rodas, se convierte en la cuarta ubicación elegida por la compañía de soluciones de movilidad en el país helénico, en la que ofrecerán una amplia variedad de vehículos de alquiler para turistas e insulanos

La isla griega, Rodas, ha sido la elegida por la compañía de raíces mediterránea Record go para abrir su nueva oficina de alquiler de vehículos. Líderes en el sector del rent a car y en ofrecer soluciones de movilidad a la medida del usuario, la empresa abre su nueva delegación a escasos cuatro minutos del aeropuerto internacional de Rodas-Diágoras, donde los turistas podrán empezar sus vacaciones eligiendo su vehículo de entre una amplia gama de opciones.

Con oficinas ya establecidas en Atenas, Salónica y Zante, la llegada de Record go a Rodas marca un hito significativo en la estrategia de crecimiento de la compañía en Grecia y, subraya la importancia de este destino a nivel turístico, que año tras año atrae a millones de visitantes.

Variedad de flota adaptada a las necesidades de cada cliente

La flota diversa y moderna de Record go ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir el vehículo perfecto para sus necesidades entre una amplia gama de opciones: ya sea un compacto ágil para explorar las estrechas calles de la ciudad medieval de Rodas, un todoterreno resistente para aventurarse en el impresionante paisaje montañoso de la isla, o un descapotable para recorrer las costas bañadas por el sol. Con la libertad que ofrece conducir su propio vehículo, los usuarios podrán recorrer la isla a su propio ritmo y con la máxima comodidad.

Soluciones de movilidad a lo largo del continente

Con la apertura de esta nueva oficina, Record go continúa su misión de hacer que el alquiler de coches y la movilidad sean accesibles, fiables y sin complicaciones para todos los viajeros y refleja el compromiso de la compañía por ofrecer soluciones de movilidad reales y accesibles en el continente y se suma a las 33 delegaciones con las que ya cuenta la empresa en los principales puntos turísticos de España, Grecia, Italia y Portugal.

Esta apertura de la nueva oficina en Rodas no solo representa un paso importante en la expansión de Record go en Grecia, sino que también refleja el proceso de crecimiento y expansión que atraviesa la compañía y la apuesta por la isla como destino turístico de referencia en el país heleno. De la mano de Record go, a partir de ahora los visitantes de la isla podrán descubrir todo lo que Rodas tiene para ofrecer con la facilidad y comodidad que supone conducir su propio vehículo.

