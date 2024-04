La rajada de Jon Rahm tras ceder la chaqueta verde en Augusta

Jon Rahm ha perdido el liderazgo en Augusta a favor de Scottie Scheffler

Jornada para el olvido para Jon Rahm en el Masters de Augusta. El golfista vasco cedió el liderazgo, coronando al estadounidense Scottie Scheffler con la chaqueta verde este año, en lo que constituyó su peor desempeño en el torneo tras ocho participaciones. Sin embargo, lo más destacado del día no fueron los resultados deportivos, sino los momentos tensos y gestos de desprecio por parte de algunos compañeros del PGA Tour.

La reciente y polémica transferencia de Rahm a la Liga Saudí no ha sido bien recibida por todos, generando momentos de intensa discusión y debate. «Sabía que iba a pasar, me lo esperaba. En algunos sí me lo esperaba. Con alguno que tenía una relación más cordial no me mira a la cara. Y luego de otros pensaba que iban a estar más secos y alguno me dio un abrazo. Sabía que iba a pasar, faltaba saber quién… Mis amigos siguen siendo mis amigos y los que no, pues ya se sabe. Y el que cambie la opinión sobre mí…», decía Rahm sobre algunos de los jugadores.

Los números empeoran para Jon Rahm en Augusta

Sean esos motivos o no, lo cierto es que Jon Rahm finalizó con un resultado de +9, marcando sus peores números desde que comenzó a competir en Augusta. Al concluir la jornada, la clasificación dejaba claro que no fue un buen día para el golfista vasco, quien ocupó el puesto 45. Entre los jugadores que lograron igualar su puntaje se encuentra su compatriota Txema Olazábal, quien duplica su edad.

«¿No he ganado en un año? Es verdad, pero he estado peleando por ello en todos los torneos del LIV. A mí no me preocupa eso. En el golf pierdes o ganas por detalles. Tampoco soy Tiger. Ese momento al que mucha gente se refiere fueron tres meses el año pasado». Contrario al día anterior, donde mostró una regularidad impresionante con 16 de 18 hoyos en el par, en el cuarto día Rahm consiguió tres birdies en los hoyos 1, 3 y 7. Pero luego cedió terreno con tres bogeys y dos doble bogeys. Su puntuación global durante los cuatro días fue de +1 el jueves, +4 el viernes, par el sábado y nuevamente +4 el domingo.

El Masters de Augusta tiene nuevo líder

«Tampoco jugué tan mal como dice el resultado. Jugué muy buenos hierros. Y los golpes que fallé no fueron por mucho. Y físicamente me sentí muy bien, he mejorado mi nutrición y me siento fantástico. Habrá que analizar lo que ha pasado y pensar en el siguiente. Pero va a ser rápido», decía el vasco tras su última actuación en el Masters de Augusta. Aún así, no ha conseguido mantener el título.

Así que el Masters de Augusta ha coronado a un nuevo campeón en este año, y este es precisamente el estadounidense Scottie Scheffler, que reafirmó su posición como el mejor del mundo al ganar su segunda chaqueta verde, esta vez superando a Jon Rahm que no ha tenido los mejores meses en este año de 2024.