Isco vuelve a copar el debate entre Betis y Sevilla FC

El jugador verdiblanco corre el riesgo de perderse el derbi sevillano

En la victoria ante el Celta de Vigo, Isco Alarcón, del Betis, no recibió ninguna amonestación, por lo que estará disponible para Manuel Pellegrini en un partido clave por la séptima plaza como es la visita a Mestalla. En cambio, el jugador sufre el riesgo de perderse su segundo derbi sevillano en el Benito Villamarín de forma consecutiva.

Si es amonestado ante el Valencia, no podrá jugar ante el Sevilla. Encuentro, no solo importante para no perder el pulso con el resto de competidores por la plaza que da lugar a Europa, sino también por el especial encuentro que significa para la ciudad. Ante ello, y de una forma importante para los béticos, el futbolista tendrá que ir con pies de plomo para salvaguardar la situación. Y Pellegrini lo sabe.

Si Isco es amonestado ante el Valencia no podrá jugar el derbi contra el Sevilla

Este será un derbi marcado por las necesidades de ambos equipos. Los de Manuel Pellegrini, con la necesidad de ganar para mantener vivas sus aspiraciones por Europa. Los de Quique Sánchez Flores, en busca de lograr en terreno hostil una victoria que sentencie la tan ansiada permanencia. El Benito Villamarín será el escenario ideal para que libren una de las batallas más bonitas del campeonato.

Y esto es algo que ni los aficionados verdiblancos ni Isco se quieren perder. De igual forma, y para seguir continuando en esas aspiraciones europeas, es importante no perder un solo encuentro, de ahí que el técnico chileno afronte todos los partidos a partir de ahora como finales. O lo que es lo mismo; ante el Valencia quiere contar con sus mejores hombres, por lo que Isco Alarcón saldrá de inicio ante los chés.

Pellegrini no reservará al malagueño

Lo cierto, en su caso, es que ya la pasada campaña, cuando Isco vestía los colores del Sevilla, no estuvo disponible para disputar su único derbi hispalense con el conjunto de Nervión. El malagueño vio su quinta amarilla justo antes del encuentro por un pisotón a Óscar Valentín ante el Rayo Vallecano en un momento crítico del curso. Y ahora podría ocurrir lo mismo.

Ahora, y en busca de seguir amarrados a una opción por entrar en puestos europeos, los del Benito Villamarín apuestan porque Isco Alarcón pueda jugar convencido ese derbi. El malagueño, que estuvo desde enero de 2023 sin jugar, demostró que la calidad no se pierde. Tras una etapa mala en el Sevilla, el Betis fue un trampolín para el mediapunta, hoy por hoy reconocido entre los mejores del momento en la liga española.