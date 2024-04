Alice Campello rompe a llorar con el último logro de sus hijos: Morata tiene mucho que ver

La pareja de gemelos de Alice Campello y Morata ya han ganado su primera copa

No cabe ninguna duda de que Alice Campello está muy orgullosa de la familia que ha formado junto al futbolista Álvaro Morata. La pareja tuvo a sus gemelos en el año 2018 y, desde entonces, no han dudado en mostrar su felicidad juntos a través de las redes sociales. Y ahora parece que han compartido otra de las hazañas de los gemelos.

La modelo y empresaria ha compartido un momento muy emocionante que ha vivido con los gemelos y es que Alessandro y Leonardo han ganado su primera copa. Siguiendo los pasos de su padre, los gemelos son unos grandes apasionados del fútbol y cada día parece que se esfuerzan por ser los mejores, a pesar de que aún son bastante pequeños. Pero parece que prometen, al menos uno de ellos.

Alice Morata

Alice Campello comparte la primera copa de sus hijos

La influencer italiana compartió que Leo anotó cinco goles contra niños dos años mayores que él. Ambos posaron felices y sonrientes al levantar su merecido premio. La modelo está encantada con la hermosa familia numerosa que ha construido junto a Álvaro Morata, y su plan favorito es disfrutar del tiempo juntos y en familia.

La modelo compartió el siguiente mensaje a través de su Instagram: «5 goles de Leo contra niños mayores de dos años, la primera copa 🏆🥰, metas dedicadas a mamá y papá, Estoy tan orgullosa de mis dos pollitos 🐥🐥🧡 Ale e Leo 13.04.24😭❤️ 🥹». Así que parece que los dos gemelos están ya encaminando su futuro.

La promesa de Alice y Morata en caso de separación

Son una de las parejas más sólidas en el mundo del fútbol. A pesar de eso, la modelo se ha abierto sobre qué pasaría si su relación de ocho años con Morata terminara. Solo el pensamiento de esto ha conmovido a la italiana, ya que en su mente, considera que es «imposible» que eso suceda y que su familia se vea en esa situación tan complicada.

«Puede pasar, y si pasara me quedaría con todo lo que ha hecho por mí, no lo podría olvidar. No creo que vaya a pasar nunca porque hemos cambiado tantas veces de país juntos, ser tan pequeños y crecer juntos, yo a él no le veo sin mí ni un segundo. Y yo sin él tampoco. Es una cosa única». «Podemos estar tres horas sin hablarnos, pero luego nos necesitamos. Sabe que nunca le haría daño y yo sé que él nunca me haría daño». «Hay tanto amor y respeto. Es una cosa que nos hemos prometido desde el principio. Por todo lo que hemos vivido juntos no podría hacerle eso nunca«, confiesa Alice Campello.