La colección de mochilas Disney de CoolPack

Presente en el mercado desde más de 5 años, el crecimiento de CoolPack sigue siendo sobresaliente, con una proyección al alza, una tendencia que se puede ver en las grandes marcas.

Aunque han tenido que lidiar con situaciones globales adversas, como la crisis económica, la pandemia y la subida de precios generalizada, su crecimiento ha sido constante, pudiendo presumir de cerrar el año con un balance de facturación más que positivo.

Como cada año, CoolPack renueva su catálogo de mochilas escolares para este 2023, ampliando los modelos de Disney y añadiendo nuevos estampados en los diseños de todo su material escolar.

Una empresa que ofrece más de 2.000 referencias en su catálogo de productos, disponibles también en su e-commerce, para motivar a los pequeños y no tan pequeños, durante su vida escolar.

Los productos estrella de CoolPack

Esta tienda online ofrece toda clase de material escolar para los niños y niñas, cubriendo todas las etapas escolares: infantil, primaria, ESO y bachiller, sin descartar los diseños realizados también para grados superiores.

Respecto a las mochilas, cuentan con dos tipos principales: las mochilas sin ruedas tradicionales, en las que cabe destacar la espalda reforzada en goma EVA y las mochilas con ruedas, que destacan por su buena relación calidad/precio, convirtiéndolas en una de las mejores opciones de compra del mercado.

Comprar alguno de sus productos es muy sencillo, ya que se puede hacer por medio de su tienda online. Cabe destacar la rapidez de entrega de sus productos, con servicio 24/48 horas, añadiendo también la ventaja de recibir el producto directamente en el hogar. Además, si el cliente no está satisfecho, se pueden realizar devoluciones sin coste alguno.

Sus diseños de mochilas Disney

Al visitar su web, se puede ver que disponen de un apartado exclusivo para sus mochilas Disney, en el que se encuentran diseños con personajes emblemáticos como Mickey, Minnie y Spiderman, aunque también hay protagonistas más recientes, como los de la película Frozen o Los Vengadores. De esta forma, las diversas opciones tienen en cuenta tanto las películas clásicas como las últimas novedades de Disney, que pronto se podrán disfrutar en su tienda online.

Sin embargo, eso no es todo. También incluyen diseños de sagas no animadas como Star Wars, para el público que ya ha podido disfrutar con las entregas más recientes. Los superhéroes no se quedan atrás, ya que la franquicia de Marvel está representada en productos con diseños de Spider-Man o Los Vengadores.

En conclusión, si se quiere obtener una mochila a la moda, de alta calidad y que tenga en cuenta los gustos de los niños, CoolPack es la elección ideal, por sus opciones para todos los públicos. Las mochilas que fabrican se adaptan a todas las etapas escolares, ofreciendo a juego con las mochilas otros accesorios escolares, como los estuches, cuadernos, fiambreras infantiles, botellas para las mochilas, etc. La gran variedad de modelos y tamaños también responde a las necesidades de cada cliente. Una solución ideal para muchos padres.