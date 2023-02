Laporta saca pecho como salvador del FC Barcelona

Ha habido momentos en donde la afición del FC Barcelona no ha estado de acuerdo en lo absoluto con las decisiones que ha tomado Joan Laporta, siendo el presidente del club. Sin embargo, en otros momentos sí que ha recibido el apoyo de la hinchada y de su propia directiva, por haber movido bien sus fichas. En este ciclo al equipo le están saliendo las cosas. Y aunque no es para confiarse, están de líderes y con un jefe que en todo caso intenta que lo económico no salpique lo deportivo, pese a ser una tarea complicada.

Las dos caras del FC Barcelona Por un lado, el FC Barcelona se cae a pedazos porque su economía es nefasta. Y, por el otro, vemos a un equipo que está como líder en España, y está dando señales de que esta puede ser su temporada. La de la redención, como lo han estado esperando la fans. Lo cierto es que nadie sabe cómo el club sale adelante pese a estos lío. Pero todo tiene una razón de ser, y es Laporta, un tipo muy estratega e inteligente.

