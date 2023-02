Dónde y cómo obtener Osmio

Los metales preciosos son unos de los activos más seguros que existen en el mercado financiero desde siempre, debido a que su valor intrínseco se mantiene o incrementa en cualquier circunstancia. Desde hace siglos, metales como el oro, plata, cobre y platino han sido objeto de inversión en todo el mundo.

Hoy en día, se encuentra en auge el osmio, un metal precioso que tiene pocos años en el mercado y que cada año aumenta su valor, trayendo una oportunidad para los que invierten en este elemento. En este contexto, Instituto Español del Osmio explica dónde se puede conseguir este metal.

¿Cómo se puede conseguir osmio en España?

El osmio es un metal de transición perteneciente al grupo del platino, considerado el elemento no radioactivo más escaso del mundo. Este metal precioso fue descubierto en 1803, en su estado bruto insalubre, por el químico inglés Smithson Tennant. Sin embargo, no fue hasta el 2014 que, tras largos estudios y procesos científicos en Suiza, se logró cristalizar y convertir en osmio cristalino no tóxico. Desde entonces, es posible conseguir osmio en el mercado, solo a través de distribuidores especializados a los que el Osmium-Institut zur Inverkehrbringen und Zerfifizierung von Osmium de Alemania les ha otorgado un certificado de autenticidad.

Entre estos distribuidores, se encuentran joyeros, comerciantes de diamantes, comerciantes de metales preciosos, instituciones financieras, aunque también existen compradores particulares que han adquirido el metal precioso. Para conseguir osmio para fines personales o comerciales, es recomendable apoyarse en entidades como Instituto Español del Osmio, que se encargan de ofrecer asesoramiento profesional y personalizado acerca del proceso de compra del metal. Gracias a su gestión, es posible obtener de forma segura y discreta las piezas del metal precioso en cualquier zona de España.

¿Cuáles son las formas físicas en que se puede comprar el osmio?

El osmio se puede adquirir en formas de discos o barras, pero por medio de un proceso de electroerosión es posible cortarlo en cualquier forma imaginable. En el sitio web de Instituto Español del Osmio muestran las diferentes formas disponibles en el mercado en que actualmente se comercializa el metal precioso. La forma más grande y común es el disco de osmio, seguido por la barra que es cortada en forma rectangular a partir de los discos cristalizados en el laboratorio; el grosor, peso y brillo de la superficie de cada pieza varía en función de lo requerido por el comprador. Por otro lado, destacan las formas geométricas definidas, como los diamantes de osmio que se producen en tamaños que van desde los 3 mm a los 9 mm. Asimismo, se encuentran disponibles filas de estrellas, corazones, cifras, letras, símbolos y piezas a medida.

Instituto Español del Osmio facilita el acceso al osmio en España, guiando a particulares y organizaciones en todo el proceso de distribución, importación, visibilidad, control de calidad y verificación de autenticidad del osmio cristalino.