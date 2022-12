Juegos de Nintendo Switch que están en oferta y merecen la pena

Llegó la época de regalar o por lo menos de consentirnos comprando algo especial y si no sabes muy bien que regalo hacer a ese gamer que quieres conocer aquí te traemos los mejores juegos de Nintendo Switch que valen la pena y que además ¡están en oferta! para que también cuides tu bolsillo.

La selección de juegos que tenemos para ti es muy amplia y con recomendaciones para todos los gustos, así que encontrarás recomendaciones A como Wolfenstein Youngblood. Si lo tuyo son los clásicos no puedes perderte los recopilatorios de Castlevania y de Contra, o la versión de Quake para la híbrida. Si prefieres, algo más indie como Gris o The Last Campfire puedes alegrarte porque también están en la lista de rebajados.