Entrevista al Dr. Antonio Lorente

CLAS Center está fundado por dos médicos vocacionales que, además de especializarse en estomatología y periodoncia, no dejaron de pensar en la medicina, observando siempre a los pacientes de una forma global.

«A lo largo de los años, las investigaciones han ido demostrando la íntima relación existente entre la periodoncia y algunas enfermedades sistémicas, lo que a nosotros, al Dr. Carasol y a mí mismo, nos ha reforzado la idea de que la odontología y la medicina no deben estar tan alejadas como actualmente sucede», explica el Dr. Antonio Lorente.

«Nuestro primer proyecto fue crear una Unidad de Odontología Hospitalaria integrada en un servicio de cirugía maxilofacial de un hospital de Madrid, con el fin de realizar proyectos de colaboración con diversas especialidades médicas. Aunque no se pudo realizar completamente el plan previsto porque probablemente nos adelantamos en el tiempo, durante ese periodo pudimos ver cómo los médicos, sobre todo los cardiólogos, sabían mucho más de periodoncia de lo que nosotros nos pensábamos y nos animó para dar nuestro siguiente paso», sigue explicando el Dr. Antonio Lorente.

CLAS Center nació con la intención de dar ese valor añadido a la clínica dental tradicional, tratando de una forma global al paciente, tanto a nivel bucodental como sistémico.

El primer escalón fue la colaboración con un oncólogo de prestigio reconocido, como es el Dr. Javier Román, muy concienciado con que sus pacientes debían empezar sus tratamientos con un enfoque integral, en el que tratar no solo su enfermedad sino todo lo que podía surgir en el transcurso de su proceso, con ayuda psicológica, nutricional y como no, dental, ya que un problema tan aparentemente simple como una caries o una gingivitis, se puede complicar y hacer más difícil la recuperación de su tratamiento fundamental, poniendo incluso en peligro la vida del paciente al estar inmunosuprimido por la enfermedad, la medicación, etc.

«Por esta razón, creamos la Unidad de Estomatología Oncológica (UEO), en la que revisamos a los pacientes que van a empezar su tratamiento oncológico, para que lo hagan sin patología bucodental, dando consejos para el cuidado de las encías y los dientes, evitando de esta manera la aparición de problemas y, en el caso de que se presenten, poner el tratamiento coadyuvante que mejore su seguridad clínica y la calidad de vida», comenta el Dr. Antonio Lorente.

El siguiente paso fue crear la Unidad de Odontología Metabólica (UEO), cuyo objetivo es hacer de puente entre la odontología y la medicina, usando su consulta como punto de cribado de posibles patologías sistémicas, utilizando algo tan sencillo como registrar la presión arterial, o la realización de un test muy sencillo de ocho preguntas para conocer el riesgo que presenta el paciente de desarrollar diabetes mellitus en los próximos diez años (DIABETRISC).

«En este sentido, fuimos grupo colaborador de un trabajo multicéntrico de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), donde se realizó este cribado de diabetes mediante el test Findrisk y, en determinados casos, registrando los niveles de hemoglobina glicada con la obtención de una gota de sangre capilar del pulpejo del dedo. En dicho estudio se concluyó que un 10 % de la población estudiada era prediabética sin saberlo, lo que coincide con otras series de pacientes estudiadas», prosigue el Dr. Antonio Lorente.

Otro paso evolutivo ha sido el proyecto PROMOSALUD de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), creado y coordinado por el Dr. Miguel Carasol, siendo el Dr. Antonio Lorente pionero en su aplicación práctica, tanto a nivel hospitalario como en la clínica dental. Hay que resaltar que el objetivo global de estas recomendaciones no es diagnosticar hipertensión arterial ni diabetes no conocidas por el paciente, pero sí dar el primer paso para que sus médicos estudien la probabilidad de que las sufran, ya que la mayoría de la población sana no visita a su médico si no tiene un problema relevante o de cierta urgencia, mientras que más del 55 % de los adultos en España visitan al dentista anualmente. «De esta manera, si aparece algún parámetro anormal, se entrega un pequeño informe al paciente, indicándole a su médico que en una revisión rutinaria hemos encontrado dichas alteraciones. Por tanto, lo único necesario para tener una relación entre la consulta dental y las especialidades médicas es tan sencilla como que los odontólogos nos concienciemos de que realizar estas pruebas prediagnósticos no llevan ningún esfuerzo ni en medios ni en tiempo, y genera grandes beneficios para la salud de los pacientes», explica el doctor.

«En este sentido, en la clínica dental solo hace falta disponer de un tensiómetro automático y rellenar el cuestionario Findrisc, en lo que no se tarda más de 5 minutos. Los resultados serán normales la mayoría de las veces, pero basta con que encontremos algún caso sospechoso para merecer la pena el esfuerzo de haber empleado unos minutos de nuestro tiempo clínico.

Además, y como ventajas añadidas, podemos estar seguros de que, si nosotros aconsejamos a nuestros pacientes visitar a su médico para descartar o hacer un diagnóstico de una enfermedad sistémica, van a percibir que no solo nos preocupamos de su boca, sino por su salud general. Y su médico tendrá la misma percepción, lo que aumentará nuestro prestigio profesional y será un factor diferenciador con la competencia que no incorpore estos aspectos sistémicos preventivos en su práctica diaria.

En definitiva, CLAS Center tiene un concepto global de la asistencia al paciente que acude a nuestra clínica, sumado al conocimiento y empleo de las técnicas y tecnología odontológicas más avanzadas para el paciente. Pero, por encima de todo, el trato humano es prioritario para nosotros. Siempre ha sido la clave de los cuidados médicos y bucodentales de los pacientes.

Respecto a la relación de la periodontitis con otras enfermedades sistémicas, existe una interacción sobre todo con la diabetes mellitus, hasta el punto de que en un buen control de la enfermedad periodontal en un diabético puede hacer que se prescinda de un segundo medicamento hipoglucemiante para el control de la glucemia.

También se está estudiando la periodontitis como factor o indicador de riesgo de las enfermedades cardiovasculares de origen aterosclerótico (infarto de miocardio, ictus…), la hipertensión arterial, la artritis reumatoide, la enfermedad de Alzheimer y algunas más, pero todas ellas en proceso de investigación por los posibles lazos de interacción», recalca el Dr. Antonio Lorente.