Es complicado saber realmente cuanto ha recaudado ‘Glass Onion’, la esperada secuela de ‘Puñales por la espalda’ de Rían Johnson dado que Netflix no pública sus números, pero la cinta parece haber tenido buenos números en su paso de una semana en las salas de cine. Al menos así lo han reportado portales como Box Office Mojo, enfocados en saber cuantas entradas se venden diariamente en la taquilla norteamericana.

Según su reporte es la tercera cinta más vista del fin de semana, detrás de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ y ‘Mundo Extraño’ de Disney. Pero hay una diferencia: Mientras las cintas de la empresa del ratón tienen más de dos mil salas a su disposición cada una la cinta de Netflix fue relegada por la propia empresa a unas 600 en algunas de las ciudades más pobladas del país.

Pero el resultado positivo, alrededor de unos 16 millones de dólares parece haber generado algunas olas dentro de la empresa. A pesar de la reticencia del CEO Ted Sarandos hay cada vez más voces que ven un estreno en salas como una opción real. Para la empresa, que sigue planteando nuevas formas de aumentar sus ingresos, una mayor ventana de distribución en salas es un tema que se ha discutido cada vez más, y para los cines representaría una mayor cantidad de estrenos cuando aún necesitan algunos millones para recuperar sus números prepandémicos.

PORQUE NETFLIX MANTIENE SU PULSO CON LAS SALAS

El argumento que Sarandos ha repetido una y otra vez para evitar que los nuevos estrenos de la empresa pasen por las salas de cine: Según él esto le quitaría la libertad de elección a los usuarios. Según lo ve el ejecutivo uno de los principales atributos de Netflix es la facilidad que le da a sus espectadores de ver lo que quieran, cuando quieran, donde quieran, es el mismo motivo por el que no han dejado de estrenar series por temporadas a pesar del éxito que el modelo episódico ha tenido en Disney y HBO.

Visto desde ese punto de vista es evidente que dejar una cinta exclusivamente en salas por un periodo como el que exigen los cines, de al menos 45 días, no parece ser una opción viable. Pero no es como si el caso de ‘Glass Onion’ fuera tan distinto. La cinta ya salió de las salas estadounidenses, y la mayoría de las españolas, y no aparecerá en el catálogo de la plataforma hasta el 23 de diciembre.

En la práctica el ponerla una sola semana en los cines y luego guardarla en el baúl por un mes de hecho quita opciones a los usuarios. Lo cierto es que los 45 días entre su estreno en cines y su llegada a la plataforma son exactamente el margen de exclusividad que piden los cines, por lo que no dejarla ese mes y medio en las salas no deja de verse como un capricho.

¿CUÁNTO PODÍA RECAUDAR ‘GLASS ONION’ EN CINES?

Por hacer una comparación de ese primer fin de semana de estreno si la cinta, que recaudo unos 19000 euros por sala donde se proyectaba, se hubiese estrenado en la misma cantidad de pantallas donde se proyectó la cinta de Marvel, unas 4.258, podría haber recaudado algo más de 81 millones. Para una cinta que costó 40 millones de dólares se trataba de duplicar la inversión al primer fin de semana.

Por supuesto es una cifra posible, pero no segura. En cualquier caso lo cierto es que esto le daria a la empresa de streaming una justificación para este tipo de inversiones, además que la franquicia les costó otros 469 millones de euros y tienen que recuperar esa inversión. En el fondo al no saber por qué los usuarios se registran la venta de entradas sería una buena forma de saber cuanto pueden confiar en sus producciones.

Ya con la versión musical de ‘Matilda’ están haciendo el experimento en Reino Unido por lo que quizás tengan más motivos para plantearse la opción. Falta por ver si Sarandos decide cambiar su posición para los grandes estrenos que planean para el próximo año.