Bridas de acero inoxidable recubiertas y sin recubrir en la firma Infosolucion

Las bridas acero inoxidable son piezas útiles cuando resulta necesario realizar un acople para asegurar trozos de mangueras de riego u otras de goma que se pueden encontrar en el motor de un coche. También sirven para sujetar cables eléctricos, postes y tuberías en condiciones ambientales que se caracterizan por su dureza.

A través de la página web Infosolucion, es posible acceder a un amplio catálogo de bridas que resultan resistentes a la corrosión, las vibraciones, las inclemencias del tiempo, la radiación del sol y las temperaturas extremas. Esta empresa solo distribuye productos de alta calidad y efectúan entregas sin cargo en cualquier punto de la península en pedidos que superen los 80 €.

Bridas recubiertas y sin recubrir de acero inoxidable

Estas piezas de acero inoxidable pueden utilizarse en cualquier aplicación en interiores, exteriores y subterráneos. Son resistentes a los rayos UV, no son inflamables, están libres de halógenos y pueden funcionar en temperaturas desde -60° C hasta 150° C.

Además, son resistentes al ácido acético y el ácido alcalino sulfúrico. Estas características son comunes tanto a las abrazaderas que cuentan con recubrimiento como a las que vienen sin este agregado.

El material con que están fabricadas es acero inoxidable 304, 316. A su vez, cuentan con un revestimiento opcional de epoxi y PVC. Estas últimas han sido diseñadas para asegurar cables, mangueras, postes y tuberías en condiciones ambientales adversas que pueden afectar negativamente aplicaciones de construcción.

Por otra parte, las que están recubiertas de epoxi también son fabricadas en acero inoxidable 304, 316 y resultan ideales para trabajos en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, construcción naval, industria petrolera e industria gasística, entre otros.

Más productos en Infosolucion

Esta página web cuenta con una amplia gama de accesorios para cables que incluye tubos y fundas termoretráctiles, distintos sistemas de fijación, conectores de cables, guías pasacables, organizadores, trenzas planas de cobre, tubos para aislamiento, bridas de nailon y grapas de sujeción, entre otros artículos.

De esta manera, Infosolucion es una distribuidora mayorista de componentes para señalización, protección, sujeción, conexión, seguridad y atado de cables. Con esta variedad de productos, esta firma abastece a empresas de sectores diversos como automoción, telecomunicaciones, petroquímica, energía solar y eólica, aeronáutica, compañías ferroviarias y centrales eléctricas.

Además, el equipo de profesionales de Infosolucion efectúa trabajos de manipulación de componentes eléctricos. Una de sus especialidades es cortar tubos termoretráctiles a la medida indicada por el cliente. También hacen trabajos de soldadura en placa. Para acceder a un presupuesto personalizado que incluye los plazos de entrega, simplemente hay que enviar un correo electrónico, llamar por teléfono o completar un formulario en la página web de esta empresa.

Gracias a Infosolucion, es posible contar con bridas de acero inoxidable y otras piezas de alta calidad para contar con la máxima seguridad posible en trabajos en los que resulta necesario sujetar cables, mangueras, tuberías u otros elementos.