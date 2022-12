Cómo hacer unos mazapanes caseros con esta receta fácil y rápida

Ingredientes para preparar unos mazapanes caseros deliciosos

Tal como te he comentado, para preparar estos mazapanes caseros solo hacen falta tres sencillos ingredientes que puedes conseguir en cualquier supermercado; y de hecho, no te preocupes si no consigues almendras molidas, ya que esta la puedes preparar en casa de una manera muy sencilla que te contaré al final.

Los ingredientes para preparar mazapanes caseros son: 200 gramos de almendras molidas, 200 gramos de azúcar pulverizada y 1 huevo.