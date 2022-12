Alfonso Arús no tiene cabida en LaSexta: los motivos de su despido

La impronta Arús

Alfonso Arús es un referente en la televisión española, pero parece que no todo lo que produce funciona igual. En una entrevista a Siro López para YouTube, Arús confesó que no es un gran productor, que no consigue colocar los productos que él no dirija y presente, pero no le hace falta que su exitoso programa matinal lo ha posicionado como uno de los favoritos de la televisión .

El programa [email protected] Alfonso Arús y Angie Cárdenas ha pasado por mil nombres, días y horas de emisión. Siempre con el prefijo Arús como el mítico Arús.