Curiosidades que no sabías de «Hora de Aventura»

«Hora de Aventura» es una serie para niños, y no tan para niños, que guarda un montón de misterios y de curiosidades. ¿Sabías algunas de estas? Si eres un fan, seguro que no te descubrimos nada nuevo, pero no está de más leerlo.

Jake es un bulldog Cuando una serie tiene ya una horda de seguidores, se ponen a discutir sobre los detalles más nimios. Es el caso de Jake, el perro amarillo que siempre acompaña a Finn, y que son (como) hermanos. Pues sí, resulta que es un bulldog. A algunos nos parecía más que evidentes, pero otros estaban batallando porque decían que no era posible. Entre las discusiones, suelen meter los temas del comportamiento y características físicas. Algo demasiado exagerado para lo que es: una serie de dibujos animados. ¿No lo crees? Anterior

Siguiente