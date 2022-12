Canciones que no escuchar durante el sexo

La canción del verano:

La canción del verano, puede que sea la número uno en las pistas de baile, pero también puede ser la primera fuente de distracción en el sexo. Lo suyo, es que busques temas más tranquilos y, a poder ser, que no hablen de “Bailar contigo”, “Don’t Stop The Party” o “Rumba, a ella le gusta la rumba”. Resumiendo, ni Pitbull, ni Enrique Iglesias y, por si tenías dudas, nada de King África o Georgie Dan. Vamos, que no es cuestión de una canción, todas las melodías veraniegas son candidatas a una mala elección para tener sexo.

No lo olvides, la canción del verano sirve para aborrecerla en el chiringuito de turno, o como mucho, para crear un vídeo gracioso y colgarlo en el Youtube.