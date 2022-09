La Voz: el coach que ha estado a punto de dejar la música dos veces

La primera crisis del coach de La Voz

Luis Fonsi ha contado que su primera crisis fue cuando eras apenas un crío. Por aquel entonces sabía que quería dedicarse a la música, aunque -como todos- no sabía si podría hacerlo. Sea como fuere, lo intentó, y es por ello que se mudó a Estados Unidos dejando atrás su país de origen. Para él, este cambio fue muy, muy duro y estuvo a punto de abandonar. “Fue un año muy duro para mí. Caí en depresión y dejé de cantar porque no me sentía cómodo”, relató el coach de La Voz.