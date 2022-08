Estos platos nunca deberías pedirlos en un restaurante

Seguramente eres de los que piensan que cuando vas a un restaurante, puedes pedir lo que quieras, pero ello probablemente se deba a que nunca has estado dentro de la cocina de un restaurante. ¿Qué acaso tu madre no te advirtió nunca de que tienes que ser cuidadoso con lo que comes en la calle? Eso aplica también para más de un restaurante de los que probablemente visites con regularidad.

¿Qué es lo que no debes ordenar nunca en un restaurante? Primero, comienza por analizar el lugar, su limpieza, el estado de conservación de su mobiliario, los uniformes del personal, y si todo eso te inspira confianza, entonces siéntate y pide la carta, pero ten en cuenta que algunos de los platos pueden tener exceso de grasas, de azúcar o representar un verdadero riesgo para tu salud. Por eso, aquí te va la lista de los platos que no deberías pedir jamás en un restaurante.

