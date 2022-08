Sano y rápido: el relleno exprés para un calabacín al horno

Qué propiedades tiene el calabacín

El calabacín tiene muchos beneficios para nuestra salud, ya que contiene bastante agua y fibra, llena el estómago y no falta en las dietas de adelgazamiento, siempre y cuando no se consuma frito. Las propiedades del calabacín son amplias. Por ejemplo, uno de 250 g aporta solo unas 48 calorías, pero acompañadas de abundante fibra y cantidades notables de nutrientes esenciales como el ácido fólico, potasio, hierro, manganeso, vitamina A y vitamina C. Lo ideal, si sigue una dieta, es mejor cocinarlo al vapor, para que conserve todos sus nutrientes.