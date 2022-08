El truco para usar tus AirPods de iPhone en Android

Sí, es posible emparejar los AirPods en tu teléfono Android

Los auriculares AirPods son un producto de Apple. Esto significa que funcionará mejor cuando se combina con un teléfono de Apple, como un iPhone o un iPad. Sin embargo, los AirPods Pro siguen funcionando como cualquier otro auricular Bluetooth en Android.

Porque, desde sus inicios, una de las confusiones más comunes que dieron fue que no podrían ser apareados con otros gadgets que no fueran de Apple. Afortunadamente, esto no es cierto. Es más; en la actualidad pueden seguir usándose en cualquiera de nuestros teléfonos Android. ¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo.