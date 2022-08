Plantas de interior todoterreno: estas soportan el calor extremo

Con el paso del tiempo el calor comienza a extenderse no solo en el verano sino también en otras estaciones como la primavera y el otoño. El cambio climático cada vez es mayor y eso quiere decir que cada vez conviene más tener plantas que soporten altas temperaturas. Es por eso que hemos hecho un listado de 10 plantas de interior que pueden soportar el calor extremo. Si eres amante de las plantas, no tendrás que sufrir más por no poder tenerlas si hace mucho calor.

El olivo: una de las plantas más resistentes al calor El olivo es una de las plantas que resiste mejor el calor y es por eso que no es de extrañar que estén en zonas del sur de España, Italia y Grecia. Es un árbol pequeño que tiene una vida muy larga y puede alcanzar un máximo de 15 metros de altura aunque luego puede haber excepciones. Ahora mismo, hay versiones de olivos más pequeños que puedes tener en casa y puedes encontrarlos fácilmente por Internet. Tienen una corteza fisurada de color gris o plateado. Las hojas suelen tener un largo de 2 a 8 centímetros. Anterior

Siguiente