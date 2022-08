El nuevo programa de citas de Telecinco que promete superar a First Dates, y presentará Jesús Vázquez

The Bachelorette no ha llegado a dar aún el salto a nuestro país. Algo extraño, teniendo en cuenta la tendencia actual por adaptar dentro de nuestras fronteras muchos de los realities y programas similares que funcionan en el extranjero. En este caso, The Bachelorette es una idea estadounidense que arrancó en la cadena ABC allá por 2003. Desde entonces, prácticamente no ha dejado de emitirse.

En su país de origen el invento ya va por su decimonovena temporada, que se dice pronto. Prácticamente veinte años en antena.